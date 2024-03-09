Яких компаній можуть торкнутися суворі правила конкуренції ЄС — Finance.ua

Яких компаній можуть торкнутися суворі правила конкуренції ЄС Сьогодні 06:29 — Фондовий ринок

Яких компаній можуть торкнутися суворі правила конкуренції ЄС

Технологічні гіганти як X (колишній Twitter), компанія власник Tik-tok ByteDance, а також найбільший сервіс з бронювання житла Booking.com можуть внести до переліку компаній, які підпадуть під нові правила конкуренції.

Про це повідомляє Reuters.

Новий закон ЄС про цифрові ринки (DMA) визначає компанії з більш ніж 45 млн щомісячних активних користувачів і ринковою капіталізацією 75 млрд євро (81 мільярд доларів США) як «воротарів», що надають основні послуги платформи для бізнес-користувачів.

Що передбачає новий закон

Починаючи з 7 березня, такі компанії зобов’язані:

забезпечити взаємодію своїх додатків для обміну повідомленнями з конкурентами;

дозволити користувачам вирішувати, які програми попередньо встановлювати на своїх пристроях;

не надавати перевагу власним сервісам над сервісами конкурентів

не перешкоджати користувачам видаляти попередньо встановлене програмне забезпечення чи додатки.



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Компанія ByteDance була названа «воротарем» у липні минулого року, але TikTok оскаржив це рішення у другому найвищому суді Європи. А Booking.com заявив, що очікує потрапити до групи «воротарів» цього року завдяки збільшенню кількості користувачів.

Нагадаємо, минулого року ЄС оголосив , що до Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft будуть застосовуватися нові правила конкуренції на цифрових ринках.

Економічна Правда За матеріалами:

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