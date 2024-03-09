Яких компаній можуть торкнутися суворі правила конкуренції ЄС — Finance.ua

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Яких компаній можуть торкнутися суворі правила конкуренції ЄС

Фондовий ринок
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Яких компаній можуть торкнутися суворі правила конкуренції ЄС
Яких компаній можуть торкнутися суворі правила конкуренції ЄС
Технологічні гіганти як X (колишній Twitter), компанія власник Tik-tok ByteDance, а також найбільший сервіс з бронювання житла Booking.com можуть внести до переліку компаній, які підпадуть під нові правила конкуренції.
Про це повідомляє Reuters.
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Новий закон ЄС про цифрові ринки (DMA) визначає компанії з більш ніж 45 млн щомісячних активних користувачів і ринковою капіталізацією 75 млрд євро (81 мільярд доларів США) як «воротарів», що надають основні послуги платформи для бізнес-користувачів.

Що передбачає новий закон

Починаючи з 7 березня, такі компанії зобов’язані:
  • забезпечити взаємодію своїх додатків для обміну повідомленнями з конкурентами;
  • дозволити користувачам вирішувати, які програми попередньо встановлювати на своїх пристроях;
  • не надавати перевагу власним сервісам над сервісами конкурентів
  • не перешкоджати користувачам видаляти попередньо встановлене програмне забезпечення чи додатки.
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Компанія ByteDance була названа «воротарем» у липні минулого року, але TikTok оскаржив це рішення у другому найвищому суді Європи. А Booking.com заявив, що очікує потрапити до групи «воротарів» цього року завдяки збільшенню кількості користувачів.
Нагадаємо, минулого року ЄС оголосив, що до Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft будуть застосовуватися нові правила конкуренції на цифрових ринках.
За матеріалами:
Економічна Правда
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