Яку сезонну роботу пропонують в Україні та за кордоном влітку 2022 року — Finance.ua

Яку сезонну роботу пропонують в Україні та за кордоном влітку 2022 року Вчора 19:05 — Особисті фінанси

Яку сезонну роботу пропонують в Україні та за кордоном влітку 2022 року

Цього року вакансій сезонної роботи стало менше, оскільки основна галузь для літнього підробітку українців, туристична, частково заморожена: пляжі закриті, морські курорти півдня України не приймають туристів через війну.

Проте, як повідомляє сайт з пошуку роботи Work.ua, сезонні вакансії зі сфери туризму все ще можна знайти в інших регіонах України. Наприклад:

Кухар для приготування бургерів, хот-догів у відпочинковий комплекс «Пляж» у Тернополі. Обіцяють зарплату 12 600-16 000 грн за 15-19 робочих днів.

Офіціант на зарплату 15 800-16 200 грн у той самий відпочинковий комплекс у Тернополі.

Офіціант на сезон на літній майданчик, в лаундж-бар у Рівному. Вказано зарплату 7 000-10 000 грн, це ставка + % + бонуси + чайові.

Продавець продовольчих товарів у літнє кафе на озері Світязь. Працівників шукають у Луцьку, вказують у вакансії щоденний заробіток 400 грн на день + %, 10 000-15 000 грн на місяць.

Також у деяких містах та на курортах запрацювали літні дитячі табори, тож туди шукають персонал:

1. Вожату шукають у літній табір на Осокорках у Києві. Робота на літо. Зарплата — 12 000-14 000 грн.

2. Лікар-педіатр потрібен у дитячий оздоровчий табір у Буковелі. Пропонують зарплату 14 000-15 000 грн (500 грн на день). Робота з проживанням.

3. Вакансія кухаря із зарплатою 9 000 грн є в дитячому літньому таборі у Хмельницькому. Працівник потрібен на період з 8 червня до 13 серпня.

Трапляються сезонні вакансії й в агросфері. Наприклад, тракторист на «МТЗ 1221» на сезон збору врожаю у Ходорів. Проте в більшості випадків у вакансіях трактористів, комбайнерів, водіїв зерновозів роботодавці вказують, що шукають людей на постійну роботу.

Сезонна робота за кордоном

Є робота в сільському господарстві. Це, наприклад:

Є робота у сфері обслуговування та готельно-ресторанному бізнесі. Як от:

1. Продавець у парк атракціонів у Швеції. Надають житло та харчування, вказують зарплату 38 000-50 000 грн.

2. Спортивний, дитячий аніматор у Туреччині. Зарплата — від 12 000 до 14 000 грн, заробіток: 400-450$ + %, сказано у вакансії.

3. Офіціант на американський круїзний лайнер з контрактом на 6-8 місяців та зарплатою 43 500 грн + повний соцпакет та чайові.

4. Шеф-кухарі в Болгарію (16 000-26 000 грн + соцпакет, проживання, харчування, безкоштовна дорога), Словаччину (49 000-59 000 грн) і навіть в Іспанію — Пальма-де-Майорка (80 000-90 000 грн).

5. Покоївки у готелі Греції (15 000-25 000 грн) та Чорногорії

Також можна знайти вакансії від заводів і фабрик, розраховані на сезонну робочу візу за кордоном. Наприклад, нам трапилася вакансія робочого на склад іграшок у Німеччині.

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