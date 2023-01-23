Яку позицію займає український авторинок серед європейських країн — Finance.ua

Яку позицію займає український авторинок серед європейських країн Сьогодні 05:42 — Технології&Авто

Яку позицію займає український авторинок серед європейських країн

Ринок нових легкових автомобілів в минулому році склав 40 тис. Такі результати вплинули і на позицію українського авторинку в Європі, який втратив 6 пунктів і тепер займає 26-ий рядок серед країн Європи.

Про це повідомляє AUTO-Consulting.

За підсумками 2022 року європейський авторинок також знизився на 4,6%, продемонструвавши найнижчі продажі з 1993 року. Якщо додати ринки Європи з ринками росії, білорусі та України, загальний ринок впав на 11%. Ринки вказаних вище країн впали найбільше у порівнянні з 2021 роком. При цьому найбільший спад зафіксований в білорусі (-64%). Ринок України — −61,3%, ринок росії — −59%.

Тепер український авторинок знаходиться на 26-му рядку між Люксембургом та Болгарією. Крім Болгарії, Україна випереджає в Європі ще 6 країн: країни Балтії, Ісландію, білорусь та Кіпр.

Авторинком № 1 в Європі залишається Німеччина, одна з небагатьох країн, що продемонструвала ріст продажів на +1,1%. Великобританія стала № 2, обійшовши Францію. Італія з Іспанією додали по одному рядку в рейтингу, відтіснивши росію на 6 рядок.

Серед найбільших ринків ЄС лише Німеччині вдалося відзначити зростання у 2022 році (+1,1%), чому посприяв високий результат у грудні. Усі інші три ринки показали гірші показники, ніж у 2021 році, причому Італія зафіксувала найбільше падіння (-9,7%), за нею йдуть Франція (-7,8%) та Іспанія (-5,4%).

За попередніми прогнозами українських операторів, в 2023 році очікується збільшення продажів на українському авторинку. Враховуючи, що 3 наступні країни, що випереджають Україну за продажами, демонструють обсяги авторинків близько 42-46 тис. автомобілів, у нашої країни є шанси в наступному році покращити свої позиції в Європі. Дуже багато буде залежати від політичної ситуації.

Телеканал 24 За матеріалами:

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