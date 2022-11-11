Яку компенсацію можуть отримати власники земельних ділянок в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яку компенсацію можуть отримати власники земельних ділянок в Україні

Особисті фінанси
84
Яку компенсацію можуть отримати власники земельних ділянок в Україні
Яку компенсацію можуть отримати власники земельних ділянок в Україні
Власники земельних ділянок в Україні можуть отримувати від держави субсидію. Про це повідомляє landlord.ua.
У Координаційному центрі надання правової допомоги розповіли, що заявки на земельні субсидії приймаються з 1 вересня 2022 року до 15 листопада. Державна програма з виплати субсидій розрахована виключно на землі сільськогосподарського призначення, зареєстровані у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав.
Сума виплати для всіх однакова — 3100 грн на гектар землі, але не більше ніж 372 тис. грн в одні руки.

Хто може отримати таку субсидію

Одержувачами субсидій на землю під час війни можуть стати фізичні та юридичні особи, які є громадянами України, обробляють не менше 1 та не більше 120 га земель сільськогосподарського призначення та відповідають таким критеріям:
  • не є суб’єктами судових процедур банкрутства і не перебувають у стадії ліквідації;
  • не притягувалися до кримінальної відповідальності та не мають незнятої чи непогашеної судимості та/або не перебувають у розшуку;
  • до них не застосовувалися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»;
  • станом на дату подання заявки зареєстровані, але фактично не перебувають і не ведуть свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України або на територіях, включених до затвердженого Мінреінтеграції переліку громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
  • немає заборгованості перед бюджетом;
  • не ведуть господарську діяльність біля російської федерації і республіки Білорусь;
  • є керівниками та/або бенефіціарними власниками, які вчинили корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення.

Довідка Finance.ua:

  • за останніми даними, середня вартість сільськогосподарської землі в Україні сягла 37 867 грн за гектар;
  • у жовтні 2022 найдорожча с/г земля — у Львівській, Івано-Франківській областях та в Києві. Натомість найнижчі ціни в прифронтових областях: Харківській та Миколаївській, практично немає продажів у тимчасово окупованих Запорізькій та Херсонській областях. Детальніше про ціни тут.
За матеріалами:
agronews
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.