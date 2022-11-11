Яку компенсацію можуть отримати власники земельних ділянок в Україні — Finance.ua

Яку компенсацію можуть отримати власники земельних ділянок в Україні Сьогодні 21:06 — Особисті фінанси

Яку компенсацію можуть отримати власники земельних ділянок в Україні

Власники земельних ділянок в Україні можуть отримувати від держави субсидію. Про це повідомляє landlord.ua

У Координаційному центрі надання правової допомоги розповіли, що заявки на земельні субсидії приймаються з 1 вересня 2022 року до 15 листопада. Державна програма з виплати субсидій розрахована виключно на землі сільськогосподарського призначення, зареєстровані у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав.

Сума виплати для всіх однакова — 3100 грн на гектар землі, але не більше ніж 372 тис. грн в одні руки.

Хто може отримати таку субсидію

Одержувачами субсидій на землю під час війни можуть стати фізичні та юридичні особи, які є громадянами України, обробляють не менше 1 та не більше 120 га земель сільськогосподарського призначення та відповідають таким критеріям:

не є суб’єктами судових процедур банкрутства і не перебувають у стадії ліквідації;

не притягувалися до кримінальної відповідальності та не мають незнятої чи непогашеної судимості та/або не перебувають у розшуку;

до них не застосовувалися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»;

станом на дату подання заявки зареєстровані, але фактично не перебувають і не ведуть свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України або на територіях, включених до затвердженого Мінреінтеграції переліку громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

немає заборгованості перед бюджетом;

не ведуть господарську діяльність біля російської федерації і республіки Білорусь;

є керівниками та/або бенефіціарними власниками, які вчинили корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення.

Довідка Finance.ua:

за останніми даними, середня вартість сільськогосподарської землі в Україні сягла 37 867 грн за гектар;

у жовтні 2022 найдорожча с/г земля — у Львівській, Івано-Франківській областях та в Києві. Натомість найнижчі ціни в прифронтових областях: Харківській та Миколаївській, практично немає продажів у тимчасово окупованих Запорізькій та Херсонській областях. Детальніше про ціни тут.



agronews За матеріалами:

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