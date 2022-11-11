Яку компенсацію можуть отримати власники земельних ділянок в Україні — Finance.ua

Яку компенсацію можуть отримати власники земельних ділянок в Україні
Власники земельних ділянок в Україні можуть отримувати від держави субсидію. Про це повідомляє landlord.ua.
У Координаційному центрі надання правової допомоги розповіли, що заявки на земельні субсидії приймаються з 1 вересня 2022 року до 15 листопада. Державна програма з виплати субсидій розрахована виключно на землі сільськогосподарського призначення, зареєстровані у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав.
Сума виплати для всіх однакова — 3100 грн на гектар землі, але не більше ніж 372 тис. грн в одні руки.
Хто може отримати таку субсидію
Одержувачами субсидій на землю під час війни можуть стати фізичні та юридичні особи, які є громадянами України, обробляють не менше 1 та не більше 120 га земель сільськогосподарського призначення та відповідають таким критеріям:
- не є суб’єктами судових процедур банкрутства і не перебувають у стадії ліквідації;
- не притягувалися до кримінальної відповідальності та не мають незнятої чи непогашеної судимості та/або не перебувають у розшуку;
- до них не застосовувалися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»;
- станом на дату подання заявки зареєстровані, але фактично не перебувають і не ведуть свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України або на територіях, включених до затвердженого Мінреінтеграції переліку громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
- немає заборгованості перед бюджетом;
- не ведуть господарську діяльність біля російської федерації і республіки Білорусь;
- є керівниками та/або бенефіціарними власниками, які вчинили корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення.
Довідка Finance.ua:
- за останніми даними, середня вартість сільськогосподарської землі в Україні сягла 37 867 грн за гектар;
- у жовтні 2022 найдорожча с/г земля — у Львівській, Івано-Франківській областях та в Києві. Натомість найнижчі ціни в прифронтових областях: Харківській та Миколаївській, практично немає продажів у тимчасово окупованих Запорізькій та Херсонській областях. Детальніше про ціни тут.
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