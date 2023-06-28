Яку компенсацію можуть отримати українські військові на оренду житла — Finance.ua

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Яку компенсацію можуть отримати українські військові на оренду житла

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Яку компенсацію можуть отримати українські військові на оренду житла
Яку компенсацію можуть отримати українські військові на оренду житла
Українські військові мають право на отримання допомоги по піднайому житла. Розмір виплат залежить від двох головних обставин — населеного пункту та кількості членів сім'ї.
Про це йдеться в Наказі Міноборони про внесення змін до «Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».
Розмір грошової допомоги по піднайому житла у липні 2023 року складе (на сім'ю із 2 осіб):
  • у Києві - 3 800 грн на місяць;
  • в обласних центрах — 2850 грн на місяць;
  • в інших населених пунктах — 1900 грн на місяць.

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Якщо в сім'ї військовослужбовця є три або більше членів сім'ї, то вищезазначені суми збільшуються в 1,5 рази:
  • у Києві - до 5700 грн на місяць;
  • в обласних центрах — 4275 грн на місяць;
  • в інших населених пунктах — 2850 грн на місяць.
Військовослужбовці мають право на отримання таких виплат щомісяця. Це передбачено законом.
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За матеріалами:
Today.ua
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