Яку компенсацію можуть отримати українські військові на оренду житла — Finance.ua

Яку компенсацію можуть отримати українські військові на оренду житла Сьогодні 15:29 — Особисті фінанси

Яку компенсацію можуть отримати українські військові на оренду житла

Українські військові мають право на отримання допомоги по піднайому житла. Розмір виплат залежить від двох головних обставин — населеного пункту та кількості членів сім'ї.

Про це йдеться в Наказі Міноборони про внесення змін до «Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».

Розмір грошової допомоги по піднайому житла у липні 2023 року складе (на сім'ю із 2 осіб):

у Києві - 3 800 грн на місяць;

в обласних центрах — 2850 грн на місяць;

в інших населених пунктах — 1900 грн на місяць.

Якщо в сім'ї військовослужбовця є три або більше членів сім'ї, то вищезазначені суми збільшуються в 1,5 рази:

у Києві - до 5700 грн на місяць;

в обласних центрах — 4275 грн на місяць;

в інших населених пунктах — 2850 грн на місяць.

Військовослужбовці мають право на отримання таких виплат щомісяця. Це передбачено законом.

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