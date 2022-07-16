Яку грошову винагороду можуть отримати військові вдодачу до зарплати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яку грошову винагороду можуть отримати військові вдодачу до зарплати

Особисті фінанси
2091
Грошове забезпечення — не єдине джерело доходу військовослужбовця. Їм виплачують премії і винагороди. Одна з таких винагород — за знищення ворожої техніки.
Її суми визначені в додатку 3 наказу Міністерства оборони України № 340 від 18 вересня 2020 року. Наведемо кілька цифр для розуміння:
  • танк, наземна (самохідна) артилерія, бойовий вертоліт — 48 720 грн;
  • військовий літак — 54 810 грн;
  • БПЛА — 36 540 грн;
  • реактивна системи залпового вогню — 60 900 грн;
  • корабель 1 рангу — 243 600 грн.
Правда, для отримання цих виплат знадобиться низка рапортів і документів від безпосереднього військового керівництва, а також дані фото- та відеоспостереження з координатами місця знищення.
До речі, за добровільно передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора грошова винагорода передбачена не тільки для військовослужбовців, а й для цивільних осіб — Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Так, за літак можна отримати 1 млн дол., за танк — 100 тис. дол.
За успішне виконання бойового завдання також передбачена винагорода:
  • на військову бригаду — 365 400 грн;
  • на полк, батальйонно-тактичну групу — 243 600 грн;
  • на батальйон, дивізіон і прирівняні до них військові частини — 121 800 грн;
  • на роту, батарею, ескадрилью, взвод, групу — 60 900 грн.
Читайте більше в нашому матеріалі:

Скільки заробляють військові

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.