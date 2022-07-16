Яку грошову винагороду можуть отримати військові вдодачу до зарплати — Finance.ua

Яку грошову винагороду можуть отримати військові вдодачу до зарплати Вчора 08:00 — Особисті фінанси

Грошове забезпечення — не єдине джерело доходу військовослужбовця. Їм виплачують премії і винагороди. Одна з таких винагород — за знищення ворожої техніки.

Її суми визначені в додатку 3 наказу Міністерства оборони України № 340 від 18 вересня 2020 року. Наведемо кілька цифр для розуміння:

танк, наземна (самохідна) артилерія, бойовий вертоліт — 48 720 грн;

військовий літак — 54 810 грн;

БПЛА — 36 540 грн;

реактивна системи залпового вогню — 60 900 грн;

корабель 1 рангу — 243 600 грн.

Правда, для отримання цих виплат знадобиться низка рапортів і документів від безпосереднього військового керівництва, а також дані фото- та відеоспостереження з координатами місця знищення.

До речі, за добровільно передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора грошова винагорода передбачена не тільки для військовослужбовців, а й для цивільних осіб — Верховна Рада ухвалила відповідний закон . Так, за літак можна отримати 1 млн дол., за танк — 100 тис. дол.

За успішне виконання бойового завдання також передбачена винагорода:

на військову бригаду — 365 400 грн;

на полк, батальйонно-тактичну групу — 243 600 грн;

на батальйон, дивізіон і прирівняні до них військові частини — 121 800 грн;

на роту, батарею, ескадрилью, взвод, групу — 60 900 грн.

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