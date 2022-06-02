Яку допомогу Україна отримає від західних партнерів: у НБУ назвали суму за червень — Finance.ua

Яку допомогу Україна отримає від західних партнерів: у НБУ назвали суму за червень

Вчора 16:47 — Казна та Політика

Яку допомогу Україна отримає від західних партнерів: у НБУ назвали суму за червень

Україна поки що отримує значно менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба у 5 млрд доларів. Але вже найближчим часом обсяги зростуть.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу.

«За наявною інформацією, в червні Міністерство фінансів очікує отримати 4,8 млрд доларів», — сказав він.

За його словами, дійсно, поки що ті суми допомоги, які отримує Україна, є меншими за розраховану потребу 5 млрд доларів.

«Віримо, що найближчим часом обсяги зовнішньої допомоги зростуть», — додав Гелетій.

Нагадаємо, Національний банк України очікує, що бюджет почне отримувати багатомільярдну допомогу вже в червні. США нададуть 8 млрд доларів, Європейський союз — 9 млрд євро.

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