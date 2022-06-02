Яку допомогу Україна отримає від західних партнерів: у НБУ назвали суму за червень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яку допомогу Україна отримає від західних партнерів: у НБУ назвали суму за червень

Вчора 16:47Казна та Політика
6538
Яку допомогу Україна отримає від західних партнерів: у НБУ назвали суму за червеньЯку допомогу Україна отримає від західних партнерів: у НБУ назвали суму за червень
Україна поки що отримує значно менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба у 5 млрд доларів. Але вже найближчим часом обсяги зростуть.
Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу.
«За наявною інформацією, в червні Міністерство фінансів очікує отримати 4,8 млрд доларів», — сказав він.
Читайте також
За його словами, дійсно, поки що ті суми допомоги, які отримує Україна, є меншими за розраховану потребу 5 млрд доларів.
«Віримо, що найближчим часом обсяги зовнішньої допомоги зростуть», — додав Гелетій.
Нагадаємо, Національний банк України очікує, що бюджет почне отримувати багатомільярдну допомогу вже в червні. США нададуть 8 млрд доларів, Європейський союз — 9 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.