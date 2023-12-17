Яку допомогу отримують українці при всиновленні дитини — Finance.ua

Яку допомогу отримують українці при всиновленні дитини Сьогодні 19:15 — Особисті фінанси

Держава підтримує новоспечених батьків і передбачає виплати для родини при народженні малюка.

Про допомогу при всиновленні дитини повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Загалом йдеться про 41 280 гривень.

З них 10 320 грн виплачується одразу, решта — протягом 36 місяців рівними частинами.

Як отримати допомогу при усиновленні дитини

Заяву на отримання такого виду допомоги можна подати за місцем проживання до органу соцзахисту, районних держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад або до ЦНАП.

Які документи для цього потрібні

копія рішення суду про усиновлення;

копія свідоцтва про народження дитини (видає РАЦС після внесення змін до актового запису про народження на підставі рішення суду про усиновлення).

Щоби оформити таку допомогу, родина має 12 місяців із дня усиновлення.

Довідка Finance.ua:

Моменти, які варто знати щодо національного усиновлення (усиновлення громадянами України). В першу чергу, необхідно вжити вичерпних заходів для реалізації права дитини на виховання батьками або іншими родичами. Це принципово важливо для забезпечення найкращих інтересів дитини.

Тому при розгляді питання про усиновлення служби у справах дітей:

• перевіряють всі обставини щодо батьків дитини,

• встановлюють, чи може бути дитина усиновлена,

• з’ясовують, чи наявні у дитини інші родичі і чи можуть вони піклуватись про дитину,

• забезпечують пріоритетну можливість виховувати дитину родичам.

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