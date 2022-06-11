Якщо завдяки детінізації буде приріст 2-3% на рік, вважатиму це перемогою — Гетманцев — Finance.ua

Якщо завдяки детінізації буде приріст 2-3% на рік, вважатиму це перемогою — Гетманцев

Вчора 15:00 — Казна та Політика

За словами глави держави Володимира Зеленського, воюючи з підступним ворогом, ми просто не можемо собі дозволити, щоб в країні залишалася «тіньова» частина економічного життя. Поміж передумов таких фундаментальних змін Зеленський назвав офіційну зайнятість, сплату податків, максимальне розширення економічних можливостей на легальному ґрунті та повну модернізацію державних інститутів.

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Нардеп Данило Гетманцев заявив, що якщо приріст валового внутрішнього продукту (понад зроблені розрахунки й прогнози) буде хоча б на 2-3% на рік, то вважатиме це перемогою.

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

На його думку, «біла» економіка — про членство у європейській родині. Туди не беруть країни з п’ятдесятивідсотковим рівнем тінізації економіки й без реалізації принципу верховенства права", — сказав Гетманцев, додавши, що у будь-якому випадку, ми маємо прагнути звести тінь нанівець.

«Я вважаю, той, хто може сплачувати податки, повинен це робити. А той, хто (під час війни) з обʼєктивних причин не може — має звільнятися від оподаткування. Наголошую: податки сплачуються лише з доходу. Якщо підприємство зруйноване, знищене, не працює, нічого не виробляє, то жодних податків воно не має платити апріорі. Загалом, основною проблемою тінізації економіки є не висока чи низька ставка податку, як дехто стверджує, а нерівність в оподаткуванні. Коли хтось може, маючи податкову пільгу, проведену через парламент у минулі часи, платити менше, ніж конкурент. Або просто може працювати в „тіні“, не обліковуючи свої товарні запаси та операції. Збереження таких можливостей завжди спричинятиме високий рівень тінізації.» — Гетманцев

Довідка Finance.ua:

Грант від держави: уряд планує роздати гроші бізнесу, щоб «розігріти» економіку. «Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників розраховуємо розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію», — написав Шмигаль.

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