Якщо сплив термін дії водійських прав: міністр пояснив ситуацію під час війни — Finance.ua
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Якщо сплив термін дії водійських прав: міністр пояснив ситуацію під час війни

Вчора 15:04Особисті фінанси
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Якщо сплив термін дії водійських прав: міністр пояснив ситуацію під час війниЯкщо сплив термін дії водійських прав: міністр пояснив ситуацію під час війни
Дія строкових водійських посвідчень автоматично продовжена на час війни та період після її закінчення.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов під час інформаційного телемарафону.
«Є водійські посвідчення безстрокові, старого зразка, а є водійські посвідчення строкові. Зараз до закінчення воєнного часу та ще певний час після цього не буде проблем з терміном дії цих водійських посвідчень. Достатньо багато українців лишилися за кордоном, ми робили спеціальне роз’яснення, це питання знято. Принаймні воно має бути знято, тому що умовний француз, німець чи угорець, який перевіряє документ, не може знати всіх нюансів українського законодавства, тут працюють консульські служби», — розповів урядовець.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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