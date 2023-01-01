Якщо немає опалення: як працюватиме перерахунок у платіжках у 2023 році — Finance.ua
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Якщо немає опалення: як працюватиме перерахунок у платіжках у 2023 році

Особисті фінанси
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Якщо немає опалення: як працюватиме перерахунок у платіжках у 2023 році
Якщо немає опалення: як працюватиме перерахунок у платіжках у 2023 році
Через масовані ракетні обстріли російських окупантів у деяких будинках тимчасово не було тепла та гарячої води — у такому разі постачальники тепла мають перерахувати платіжки, а якщо відмовляють, можна вимагати перерахунок.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Згідно з постановою Кабміну № 151, українці мають право вимагати перерахунок сум у платіжках, за умови, що у квартирі холодніше 18 градусів — за кожну добу порушення норми сума у платіжці має зменшуватись на 3,3%.
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Варто зазначити, що у деяких регіонах країни вже практикують такий перерахунок. Так, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» вирахує години, коли не було світла та послуги не надавалися, а перерахунок за листопад буде внесено до платіжки за грудень.
Крім того, за воду та газ можна не платити, якщо відсутні лічильники і, якщо людина не знаходиться вдома щонайменше 30 днів.

Довідка Finance.ua:

  • в умовах, коли росіяни атакують критичну інфраструктуру, є ризик опинитися без опалення вдома протягом тривалого періоду часу. Про те, як в таких умовах можна допомогти організму зігрітися, розповів спортивний турист Борис Крімер;
  • тарифи на тепло та гарячу воду для населення під час опалювального сезону залишаться без змін. Уряд передав місцевій владі 14 млрд грн у вигляді субвенції

Як обрати обігрівач? 🧐

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