Якщо немає опалення: як працюватиме перерахунок у платіжках у 2023 році — Finance.ua

Якщо немає опалення: як працюватиме перерахунок у платіжках у 2023 році Сьогодні 12:20 — Особисті фінанси

Якщо немає опалення: як працюватиме перерахунок у платіжках у 2023 році

Через масовані ракетні обстріли російських окупантів у деяких будинках тимчасово не було тепла та гарячої води — у такому разі постачальники тепла мають перерахувати платіжки, а якщо відмовляють, можна вимагати перерахунок.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Згідно з постановою Кабміну № 151, українці мають право вимагати перерахунок сум у платіжках, за умови, що у квартирі холодніше 18 градусів — за кожну добу порушення норми сума у платіжці має зменшуватись на 3,3%.

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Варто зазначити, що у деяких регіонах країни вже практикують такий перерахунок. Так, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» вирахує години, коли не було світла та послуги не надавалися, а перерахунок за листопад буде внесено до платіжки за грудень.

Крім того, за воду та газ можна не платити, якщо відсутні лічильники і, якщо людина не знаходиться вдома щонайменше 30 днів.

Довідка Finance.ua:

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