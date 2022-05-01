«Якщо кияни не розрахуються за попередній опалювальний сезон, наступний розпочати буде важче» — Finance.ua

«Якщо кияни не розрахуються за попередній опалювальний сезон, наступний розпочати буде важче»

Вчора 19:25 — Енергетика

Говорити про стратегію наступного опалювального сезону, який може стати ще складнішим, ніж минулий, поки що зарано. Адже все залежатиме від ціни газу та електроенергії, заявив в інтерв’ю Zn.ua заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Водночас він додав, що якщо кияни не розрахуються за попередній опалювальний сезон, наступний буде складніше розпочати.

«Усі послуги мешканцям у столиці надавали. Тож оплачувати послуги треба. Завдяки антикризовим рішенням, які приймалися насамперед на місцевому рівні (нам вдалося стримати зростання цін на послуги, незважаючи на збільшення вартості газу), опалювальний сезон 2021/2022 вдалося пройти без різких зривів. Для Києва в середньому до 1 квітня для цього потрібно приблизно 1,5 мільярда кубометрів газу, окрім інших необхідних компонентів», — зазначив Поворозник.

За словами заступника голови КМДА, він не знає, чи діти підуть до школи 1 вересня, але точно знає, що 15 жовтня потрібно буде вмикати опалення, насамперед у школах, дитячих садках та медичних закладах.

Тому ми вже технічно готуємо для цього систему централізованого опалення. Дуже багато залежатиме від ціни на природний газ та ціни на електроенергію. На ці запитання ми поки що не маємо відповіді. Тому говоритимемо про стратегію, коли ці невідомі значення стануть відомими. Наразі нам потрібно технічно підготувати міський теплоенергетичний комплекс, щоб його вчасно включити. І велику роль у цьому грає оплата вже наданих послуг із постачання тепла. Ми неодноразово зверталися до киянів із цим проханням, і Віталій Кличко, і я про це говорили", — зазначив Поворозник.

Водночас, за його словами, зараз не можна назвати будь-якої конкретної цифри заборгованості, зокрема, за газ та опалення. Так, на 27 квітня, як зазначив Поврозник, заборгованість абонентів «Київтеплоенерго» ненабагато перевищувала 50% відповідної суми до сплати.

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Ми це розуміємо. Але кияни повертаються і платять заборгованість, розуміючи, що, незважаючи на їхню відсутність, тепло та газ витрачені на опалення їхнього житла. Тому щодня сума платежів зростає", — додав заступник голови КМДА.

Наступний опалювальний сезон обіцяє бути ще важчим. Проте Поврозник заявив, що у влади «немає іншого виходу та вибору, ніж забезпечити Київ теплом, газом, водою, каналізацією».

«На це спрямовано значну частину бюджету міста. Але немає визначеності щодо цін на газ, електроенергію. Якщо мешканці Києва не розрахуються за минулий опалювальний сезон, то наступний опалювальний сезон розпочати буде важче. Всі це мають розуміти. Ця ситуація схожа на ситуацію з бомбосховищами. Можна сидіти та чекати, що місто зробить (заплатить) чи Кличко, а можна вчасно платити хоча б стільки, скільки можуть», — додав Поворозник.

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