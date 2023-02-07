Якщо Китай допоможе росії обходити санкції, це матиме наслідки — Держдеп США — Finance.ua
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Якщо Китай допоможе росії обходити санкції, це матиме наслідки — Держдеп США

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США уважно стежать за діями Китаю і вживатимуть заходів, якщо Пекін допомагатиме росії обходити західні санкції або надаватиме зброю для війни проти України.
Про це під час брифінгу у Вашингтоні 6 лютого заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.
«Наше повідомлення до КНР було дуже простим: ми уважно стежимо за ситуацією, і якщо бачитимемо спроби допомогти Росії обійти санкції, які десятки країн у всьому світі запровадили проти кремля й президента путіна за агресію проти України, а також якщо надаватимуться смертоносні матеріали, які росія могла б використати проти мирного населення та України, то це матиме свою ціну та наслідки», — сказав речник Держдепу США.
За його словами, так звана «нейтральна позиція» Китаю щодо жорстокої війни РФ проти України насправді є наданням росіянам політичної підтримки.
Щодо стосунків США і Китаю Прайс зауважив: «Ми є великими прихильниками діалогу та дипломатії», — та додав, що діалог між високопосадовцями обох країн триває, попри скасований напередодні політ держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю через повітряну кулю-шпигунку Китаю у повітряному просторі США.
За матеріалами:
Голос Америки
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