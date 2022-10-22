Якому способу виплат віддають перевагу пенсіонери (інфографіка) — Finance.ua
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Якому способу виплат віддають перевагу пенсіонери (інфографіка)

Особисті фінанси
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Станом на 1 жовтня поточного року в Україні зафіксовано 10,7 млн пенсіонерів.
Більшість з них отримують виплати через банки — 8,2 млн, або 76,8%.
Решті 2,5 млн, або 23,2%, гроші доставляє «Укрпошта». Про це свідчать дані Пенсійного фонду.
Якому способу виплат віддають перевагу пенсіонери (інфографіка)
  • Щодо банків, то послугами ПриватБанку користуються 53,3% пенсіонерів.
  • На другому місці опинився державний Ощадбанк — 36,6%.
  • Замикає трійку лідерів Райффазен Банк з охопленням 4,1%. На інші фінустанови припадає 6%.
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Станом на 17 жовтня на пенсійні виплати спрямовано 33 млрд грн, зокрема 7,2 млрд грн — через «Укрпошту», 25,8 млрд грн — через уповноважені банки.
«Укрпошта» вже доставила 84,9% профінансованих сум за жовтень, повідомили в ПФУ.
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Нагадаємо, за підсумками вересня «Укрпошта» виплатила 8,6 млрд грн пенсій для понад 2,5 млн громадян. Лише 60 млн грн пенсійних виплат припадає на звільнені території Харківської області. Виплати у регіоні зросли з 49% до 55,6%, якщо порівняти з серпнем.
За матеріалами:
УБР
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