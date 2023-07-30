Якої помилки припускаються водії під час запуску двигуна, пояснили експерти — Finance.ua

Якої помилки припускаються водії під час запуску двигуна, пояснили експерти Сьогодні 23:44 — Технології&Авто

Знавці розповіли, як правильно заводити авто, і закликали власників машин на дизпаливі бути обережнішими.

Фахівці пояснили, чому не слід заводити двигун автомобіля одразу після ввімкнення запалювання.

Після увімкнення запалювання машина починає «пробуджуватися» від тривалої стоянки. На приладовій панелі спалахують різнокольорові лампочки — сигналізатори працездатності технічних систем. За словами експертів, електроніка сучасного авто не дарма починає проводити внутрішню діагностику.

Крім виявлення можливих несправностей, програма збирає в пам’яті електронного блоку управління дані про навколишнє оточення і кліматичні умови. Це важливо за низьких температур повітря, оскільки від отриманої інформації залежить правильність приготування паливної суміші.

Зазначається, що інколи водії не чекають завершення діагностики й одразу повертають ключ на положення «старт». У цьому разі машина переходить до усереднених показників. У момент займання палива процес його згоряння протікає неідеально, і недогорілі пари бензину починають викидатися в каталізатор. За кілька миттєвостей електронний блок управління все-таки скоригує програму, проте секунди некоректної роботи під час щоденних пусків складаються в хвилини й години і можуть вплинути на ресурс каталізатора, попереджає видання. Експерти радять у морози перед пуском двигуна дозволити електроніці завершити процес підготовки.

З авто на дизельному паливі слід бути ще обережнішими. У всіх сучасних дизельних машинах після повороту ключа в замку запалювання на панелі приладів загоряється жовта іконка у формі спіралі, що сповіщає про початок роботи так званих свічок розжарювання. Ці пристрої мають електроспіраль, яка розігріває керамічний ізолятор свічки до червоного, а він зі свого боку гріє повітря в камерах.

Поки горить жовта спіраль на панелі, рушати з місця не можна: автомобіль просто не заведеться. Швидкий старт загрожує для дизеля неповним згорянням палива, нерівномірною роботою різних циліндрів і викиданням недогорілих залишків палива у фільтри, які сильно забруднюються продуктами розпаду «солярки».

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