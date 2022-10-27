Які заходи вживають по областях задля тотальної економії — Finance.ua

Які заходи вживають по областях задля тотальної економії Вчора 16:21

Щоб уникнути віялових відключень, українців закликали мінімізувати використання електроприладів у пікові години споживання вранці та ввечері (з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00). Також рекомендували обмежити енергоспоживання промисловості та бізнесу.

У Києві для економії електроенергії в супермаркетах, магазинах ТРЦ відмовилися від вуличної підсвітки, обмежили освітлення вітрин усередині залів. У деяких ресторанах та кафе обслуговують клієнтів при свічках.

Після атаки окупантів на енергооб’єкти в Київській області вночі 27 жовтня в «Укренерго» повідомили, що найближчими днями змушені запровадити більш жорсткі та тривалі обмеження. Без світла може опинитися майже половина столиці. Стабілізаційні графіки відключень електроенергії, що діяли раніше, більше не актуальні.

У Львові та області заборонили підсвітку фасадів будинків та роботу фонтанів. Під час комендантської години відключають все зовнішнє освітлення на вулицях, крім дорожнього та об’єктів критичної інфраструктури. Також заборонено зовнішню рекламу, підсвічування вивісок закладів громадського харчування, магазинів, офісів після закінчення робочого часу.

У Кривому Розі, Полтавській та Тернопільській областях поліцейський патруль штрафує підприємців-порушників режиму економії електроенергії.

У Дніпрі зменшили кількість міського електротранспорту. За рішенням міськради, підприємцям заборонили включати вивески, рекламні борди, підсвічувати фасади будівель з 17:00 до закінчення комендантської години.

У Житомирі тролейбуси та трамваї не ходили до 26 жовтня. З середи транспорт почали випускати на маршрути в години міжпикових навантажень. Вуличне освітлення у місті відключено.

У Харкові з 20 до 26 жовтня призупиняли роботу частини ескалаторів метро. ​​Обмежено освітлення на станціях, поїзди їздять з більшим інтервалом часу.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко закликав підприємців перенести виробництво на другу зміну або працювати в нічний час. Міський транспорт у Черкасах їздить у режимі «вихідного дня». Кількість тролейбусів на маршрутах скоротили вдвічі.

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