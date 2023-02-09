Які вживані авто цікавлять українців - дослідження — Finance.ua

Які вживані авто цікавлять українців - дослідження Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Які вживані авто цікавлять українців - дослідження

У січні 2023 року серед вживаних авто українці найчастіше цікавились такими марками авто як Mercedes-Benz Vito, Skoda Octavia та Renault Trafic.

Про це свідчать дані Auto.Ria

«У січні на Auto.Ria з’явилось більше 104 000 пропозицій вживаних авто, із них 94 364 із вказаним VIN-кодом. Перевірку по VIN-коду пройшли 80,31% пропозицій», — сказано в повідомленні.

Регіони

Найбільше шукали вживані авто користувачі зі столиці (14,56%), Львівської області (10,65%) та із Дніпропетровської області (6,39%).

Інфографіка: Auto.Ria

Ціни

Найпопулярнішими стали авто у ціновому діапазоні від 5000 до 8000 доларів США — 30,6%.

Також чимало користувачів розглядали автомобілі до 3000 доларів США — 29,4% та в сегменті від 3000 до 5000 доларів США — 18,4%.

Інфографіка: Auto.Ria

Найпопулярніші країни-виробники

Найактивніше в січні шукали автомобілі таких країн-виробників:

Німеччина — 34%;

Японія — 17,6%;

Франція — 10,4%.

Цікаво, що 13,5% від загальної кількості переглядів — це авто, пригнані із США.

Інфографіка: Auto.Ria

Тип пального

Беручи до уваги тип пального, в фаворитах пошукових запитів дизельні авто — 41,7% та із чималим відставання бензинові — 22,5%. Лідери за типом кузова — позашляховики і кросовери — 31,6%, седани — 22,3%, універсали — 14,9%.

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Українці найбільше шукають вживані авто із автоматичною коробкою передач (усі типи) — 74,6%, а із механічною — 25,4% користувачів.

Найпопулярніші марки

В січні найчастіше шукали такі моделі авто: Mercedes-Benz Vito, Skoda Octavia та Renault Trafic.

Інфографіка: Auto.Ria

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