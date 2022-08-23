Які відсотки на депозити в гривні пропонують банки з іноземним капіталом — Finance.ua

Які відсотки на депозити в гривні пропонують банки з іноземним капіталом Вчора 17:00 — Кредит&Депозит

Кому краще довірити гривню на 3 місяці, на яких умовах і скільки можна заробити.

Портал Finance.ua проаналізував пропозиції, що є на ринку.

Банк із німецьким капіталом ПроКредит Банк пропонує на 3 місяці оформити депозит «Строковий» під 15% річних. Це найкраща пропозиція серед банків з іноземним капіталом.

Поповнення, видача частини депозиту та автопролонгація — не передбачені. Немає можливості і дострокового розірвання.

Мінімальна сума депозиту — 50 тисяч гривень. До того ж для відкриття депозиту клієнт має попередньо відкрити в банку поточний рахунок у гривні, за користування яким банк щомісяця бере 165 гривень.

Польський Ідея Банк пропонує новим клієнтам оформлення депозиту з символічною назвою «На старт!». Мінімальна сума депозиту — 1 тис. грн, максимальна — 100 тис. грн. Процентна ставка — 12,5% річних.

Депозит відкривається без можливості поповнення та дострокового розірвання. Якщо ви є клієнтом банку, оформити такий депозит не можна.

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В іншому банку з польським капіталом — Кредобанк у — можна оформити депозит «Прибутковий» у розмірі від 500 грн. Щоправда, і відсоткова ставка тут буде нижчою: лише 10% річних строком на 3 місяці.

Відсотки можуть сплачуватись як щомісячно, так і наприкінці строку дії депозиту. Як і у попередньому випадку, поповнення, дострокове розірвання, можливість часткового зняття коштів не передбачені. Автопролонгації також немає.

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