Які відсотки на депозити в гривні пропонують банки з іноземним капіталом — Finance.ua
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Які відсотки на депозити в гривні пропонують банки з іноземним капіталом

Кредит&Депозит
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Кому краще довірити гривню на 3 місяці, на яких умовах і скільки можна заробити.
Портал Finance.ua проаналізував пропозиції, що є на ринку.
Банк із німецьким капіталом ПроКредит Банк пропонує на 3 місяці оформити депозит «Строковий» під 15% річних. Це найкраща пропозиція серед банків з іноземним капіталом.
Поповнення, видача частини депозиту та автопролонгація — не передбачені. Немає можливості і дострокового розірвання.
Мінімальна сума депозиту — 50 тисяч гривень. До того ж для відкриття депозиту клієнт має попередньо відкрити в банку поточний рахунок у гривні, за користування яким банк щомісяця бере 165 гривень.
Польський Ідея Банк пропонує новим клієнтам оформлення депозиту з символічною назвою «На старт!». Мінімальна сума депозиту — 1 тис. грн, максимальна — 100 тис. грн. Процентна ставка — 12,5% річних.
Депозит відкривається без можливості поповнення та дострокового розірвання. Якщо ви є клієнтом банку, оформити такий депозит не можна.
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В іншому банку з польським капіталом — Кредобанку — можна оформити депозит «Прибутковий» у розмірі від 500 грн. Щоправда, і відсоткова ставка тут буде нижчою: лише 10% річних строком на 3 місяці.
Відсотки можуть сплачуватись як щомісячно, так і наприкінці строку дії депозиту. Як і у попередньому випадку, поповнення, дострокове розірвання, можливість часткового зняття коштів не передбачені. Автопролонгації також немає.
Читайте більше в нашому матеріалі —

Депозити на 3 місяці: куди покласти гривню на короткий строк

За матеріалами:
Finance.ua
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