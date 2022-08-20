Які в "Дії" можливості для пенсіонерів — Finance.ua

Які в "Дії" можливості для пенсіонерів Вчора 16:00 — Казна та Політика

Сьогодні не всі мають біометричні документи. Особливо, якщо говорити про людей поважного віку. Що з цим робити?

Мстислав Банік. Про це розповів Finance.ua «головний по Дії» — керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України

Ще в грудні минулого року ми запустили соціальні послуги . На порталі Дія зараз можна подивитися свій пенсійний страховий стаж, завантажити довідку про доходи пенсіонера, а також завантажити довідки ОК-5 і ОК-7

Однак, ми нічого не можемо вдіяти, якщо у нас немає доступу до паспорта. Дія підтягує дані, які є в держреєстрах. У Дії відображається ID-картка, біометричний або небіометричний закордонний паспорт. Паспорти-книжечки зразка 1994 року не оцифровуються. Тому заохочуємо українців оформлювати ID-картки (пластикові документи нового зразку) та закордонні паспорти, які відображаються у Дії з реєстру ДМС.

Велика кількість людей в Україні не поспішає замінити паспорт-книжечку на сучасні документи. Це одна з наболілих проблем. Люди завжди питають про безпечність Дії, але не піклуються про безпеку свого паспорта.

Лише нещодавно більш-менш запрацював реєстр втрачених паспортів.

Раніше було як: загубився паспорт, людина написала заяву в поліцію, правоохоронці знають, що такий паспорт втрачено. Але жодний державний орган про це й гадки не мав.

Найголовніше замінити паспорт на ID-картку або принаймні отримати закордонний.

Є багато пенсіонерів, які або не хочуть, або не можуть дозволити собі фінансово оформлення нових документів...

У нас готуються пенсійні посвідчення для людей старшого віку. Проєкт на стадії бета-тестування.

Якщо ми говоримо про пенсійне посвідчення за віком (для жінок від 55 років, для чоловіків — від 60), воно з’явиться автоматично в переважній більшості випадків. Також буде доступне спеціальне пенсійне (наприклад, через інвалідність, втрату годувальника тощо).

Питання може виникнути, якщо людина вийшла на пенсію дуже давно. Скажімо, 20 років тому. Сучасні реєстри почали з’являтися тільки з 2012 року.

Що робити, якщо даних пенсіонера в реєстрі не виявиться?

Потрібно йти в Пенсійний фонд і вимагати, щоб вони внесли до системи відповідні дані, тоді документ з’явиться.

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