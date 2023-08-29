Які технології захищають ваші кошти в банку — Finance.ua

Які технології захищають ваші кошти в банку Сьогодні 12:20 — Технології&Авто

Які технології захищають ваші кошти в банку

Під час повномасштабного вторгнення кількість кібератак в Україні зросла у 3,5 раза порівняно з 2021-м роком. Відносно небагато з них припадають на фінансовий сектор. Так, НБУ зафіксував понад 250 спроб атакувати банківську систему у 2022 році. Разом з тим, ціна вдалих атак може бути дуже високою.

Як технології допомагають убезпечити систему фінансів, розповіли експерти GlobalLogic

Обсяги міжнародної допомоги Україні перевищили 38 млрд доларів, а загальна сума донатів на ЗСУ та гуманітарні ініціативи склала 98,9 млрд грн. Через значні фінансові транші українська фінсистема знаходиться під особливим прицілом хакерів та зловмисників. Проте, розробки українських спеціалістів з кібербезпеки допомагають захистити фінансовий сектор.

Фінансові установи використовують технології, які зменшують ризики банків та захищають кошти громадян:

Криптографію, що підвищує конфіденційність транзакцій. Наприклад, криптографію використовують для захисту передачі даних між клієнтом та банком та у мобільних платежах.

Технологію блокчейн для прозорості та безпеки транзакцій. Завдяки блокчейну, внутрішня мережа жорстко реагує на будь-які зміни, тому втручання ззовні одразу стає помітним та дозволяє оперативно відреагувати на нього.

Системи багатофакторної автентифікації для додаткового захисту від зловмисників. Звичайного алгоритму автентифікації, де користувач вводить логін та пароль, недостатньо для повного захисту. Тому використовують додаткові чинники автентифікації: цифровий підпис, СМС з пін-кодом, карти доступу, токени тощо. Перехопити їх всі для хакерів значно складніше. А деякі чинники, як біометрію, особливо важко підробити.

Системи на основі штучного інтелекту та машинного навчання для виявлення та запобігання підозрілим операціям. Спеціалістам-аналітикам важко швидко обробити великі обсяги даних і помітити аномалії (в транзакціях чи авторизаціях), тоді як ШІ миттєво справляється з цією задачею.

До того ж штучний інтелект та машинне навчання використовують для прогнозування кібератак. Машинне навчання аналізує минулі атаки на систему, їхні моделі та тенденції, і може використати ці дані для запобігання майбутнім спробам зламу.

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