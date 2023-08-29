Які технології захищають ваші кошти в банку — Finance.ua

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Які технології захищають ваші кошти в банку

Технології&Авто
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Які технології захищають ваші кошти в банку
Які технології захищають ваші кошти в банку
Під час повномасштабного вторгнення кількість кібератак в Україні зросла у 3,5 раза порівняно з 2021-м роком. Відносно небагато з них припадають на фінансовий сектор. Так, НБУ зафіксував понад 250 спроб атакувати банківську систему у 2022 році. Разом з тим, ціна вдалих атак може бути дуже високою.
Як технології допомагають убезпечити систему фінансів, розповіли експерти GlobalLogic.
Обсяги міжнародної допомоги Україні перевищили 38 млрд доларів, а загальна сума донатів на ЗСУ та гуманітарні ініціативи склала 98,9 млрд грн. Через значні фінансові транші українська фінсистема знаходиться під особливим прицілом хакерів та зловмисників. Проте, розробки українських спеціалістів з кібербезпеки допомагають захистити фінансовий сектор.
Фінансові установи використовують технології, які зменшують ризики банків та захищають кошти громадян:
  • Криптографію, що підвищує конфіденційність транзакцій. Наприклад, криптографію використовують для захисту передачі даних між клієнтом та банком та у мобільних платежах.
  • Технологію блокчейн для прозорості та безпеки транзакцій. Завдяки блокчейну, внутрішня мережа жорстко реагує на будь-які зміни, тому втручання ззовні одразу стає помітним та дозволяє оперативно відреагувати на нього.
  • Системи багатофакторної автентифікації для додаткового захисту від зловмисників. Звичайного алгоритму автентифікації, де користувач вводить логін та пароль, недостатньо для повного захисту. Тому використовують додаткові чинники автентифікації: цифровий підпис, СМС з пін-кодом, карти доступу, токени тощо. Перехопити їх всі для хакерів значно складніше. А деякі чинники, як біометрію, особливо важко підробити.
  • Системи на основі штучного інтелекту та машинного навчання для виявлення та запобігання підозрілим операціям. Спеціалістам-аналітикам важко швидко обробити великі обсяги даних і помітити аномалії (в транзакціях чи авторизаціях), тоді як ШІ миттєво справляється з цією задачею.
До того ж штучний інтелект та машинне навчання використовують для прогнозування кібератак. Машинне навчання аналізує минулі атаки на систему, їхні моделі та тенденції, і може використати ці дані для запобігання майбутнім спробам зламу.

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За матеріалами:
Finance.ua
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