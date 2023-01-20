Які сфери переживають не кращі часи: де ловити вигоду — Finance.ua

Які сфери переживають не кращі часи: де ловити вигоду Сьогодні 19:45

Попри не зовсім втішні прогнози, українська економіка закінчила 2022 рік досить непогано. Що допомогло Україні втриматися, та чого очікувати від цін та курсу у 2023 році, «Економічній правді» розповів перший віце-президент Торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу Михайло Непран.

Війна змінила купівельні пріоритети українців — продукти харчування та ліки стали першочерговими; одяг, взуття, побутова техніка, автомобілі, особливо нові, продажі яких впали минулого року до 60%, — точно не в тренді.

Не найкращі часи і в міжнародному туризмі, а от місцевий, в західній Україні — Карпати, Закарпаття, — переживає туристичний бум.

Не найкращі часи для житлової та офісної нерухомості в столиці та центрі України. Невелика прогулянка по торгових центрах — ілюстрація пустих приміщень, де раніше був одяг чи техніка.

Окремо про будівництво. Зрозуміло, що будувати нерухомість в очікуванні чергового ракетного обстрілу — справа вкрай ризикована, а з іншого боку, як розповів мені один київський забудовник, зупиняти будівництво не можна, проблем може бути більше.

Більше бізнес-перспектив у сфери ремонту приміщень, авто, побутових речей. Відновлення зруйнованої нерухомості буде все актуальнішим.

Ресторани та кафе виживуть дорогі та дешеві. На жаль, вже чітка тенденція закриття кафе середнього рівня.

Де ловити вигоду

Актуальним буде виробництво та торгівля продуктами харчування. Для покупців обнадійлива новина — причин для стрімкого здорожчання немає, прогноз від 5 до 20% на рік, залежно від продуктів. На жаль, енергетичний геноцид — це додаткові витрати, орієнтовно до 5% до ціни.

Хто хоче заощадити на продовольчих товарах, овочах, фруктах — ласкаво просимо до села. Навколо міст, щоправда, на відстані 70−80 км, доволі багато порожніх сільських хат, із городами, садками, можливостями виростити своє для себе.

І найактуальніше — інсайд хорошого заробітку вже сьогодні, для мікробізнесу. В Україну завезли 669 тисяч генераторів. Термін служби різний, залежно від моделі — від 2 до 10 тис. годин, сервіс потрібен вже. От готовий і актуальний бізнес.

Загалом, найважчий економічний період ми пройшли, адаптувалися, продовжуємо працювати на перемогу, яка обов’язково буде нашою.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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