Які роботодавці привабливі для молодих талантів - опитування — Finance.ua
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Які роботодавці привабливі для молодих талантів - опитування

Особисті фінанси
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Дослідницька компанія Gradus Research провела опитування серед працевлаштованих жителів України, Польщі, Франції, Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини та Нідерландів, віком 25-35 років, і порівняла їх.
Майже половина молодих українців (45%) низько оцінюють організації, у яких наразі працюють. Схожа ситуація і в інших країнах, які вивчали у дослідженні. У Польщі цей показник навіть вищий — 52% невдоволених.
Основною причиною, очевидно, є фінансова складова та доступ до ринку праці. Абсолютним лідером по задоволеності поточним місцем роботи є молодь Нідерландів — 90% задоволені організацією, де працюють в поточний момент.
Які роботодавці привабливі для молодих талантів - опитування
Серед основних драйверів задоволеності організацією, де працюють молоді українці:
  • розмір винагороди (24%),
  • work-life баланс (15%)
  • та гнучкий робочий графік (13%).
Варто відмітити, що у жодній з досліджених європейських країн немає такого високого запиту на рівень винагороди. На першому щаблі цінностей там — work-life баланс. Гнучкий графік роботи також є важливим критерієм серед європейців, а на третьому щаблі — можливість кар’єрного зростання.
Що цікаво — критерій команди для українців важливий за умови задоволеності оплатою та робочим графіком. В той же час запит на гарну команду є найважливішим у Франції.
Які роботодавці привабливі для молодих талантів - опитування
Бажані ініціативи компаній, в яких би молодь хотіла зростати, для українців усі вони зосереджуються навколо комфорту — гнучкий робочий графік, можливість віддаленої роботи, створення позитивної атмосфери в колективі. Інші ж європейські країни, високо оцінюючи і власний комфорт в роботі, мають запит на розвиток та кар’єрне зростання — підтримка індивідуального кар’єрного плану, тренінги, курси, стипендії тощо.
Які роботодавці привабливі для молодих талантів - опитування

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За матеріалами:
Finance.ua
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