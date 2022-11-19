Які роботодавці привабливі для молодих талантів - опитування — Finance.ua

Які роботодавці привабливі для молодих талантів - опитування Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Дослідницька компанія Gradus Research провела опитування серед працевлаштованих жителів України, Польщі, Франції, Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини та Нідерландів, віком 25-35 років, і порівняла їх.

Майже половина молодих українців (45%) низько оцінюють організації, у яких наразі працюють. Схожа ситуація і в інших країнах, які вивчали у дослідженні. У Польщі цей показник навіть вищий — 52% невдоволених.

Основною причиною, очевидно, є фінансова складова та доступ до ринку праці. Абсолютним лідером по задоволеності поточним місцем роботи є молодь Нідерландів — 90% задоволені організацією, де працюють в поточний момент.

Серед основних драйверів задоволеності організацією, де працюють молоді українці:

розмір винагороди (24%),

work-life баланс (15%)

та гнучкий робочий графік (13%).

Варто відмітити, що у жодній з досліджених європейських країн немає такого високого запиту на рівень винагороди. На першому щаблі цінностей там — work-life баланс. Гнучкий графік роботи також є важливим критерієм серед європейців, а на третьому щаблі — можливість кар’єрного зростання.

Що цікаво — критерій команди для українців важливий за умови задоволеності оплатою та робочим графіком. В той же час запит на гарну команду є найважливішим у Франції.

Бажані ініціативи компаній, в яких би молодь хотіла зростати, для українців усі вони зосереджуються навколо комфорту — гнучкий робочий графік, можливість віддаленої роботи, створення позитивної атмосфери в колективі. Інші ж європейські країни, високо оцінюючи і власний комфорт в роботі, мають запит на розвиток та кар’єрне зростання — підтримка індивідуального кар’єрного плану, тренінги, курси, стипендії тощо.

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