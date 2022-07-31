Які регіони України забудовуються найактивніше: дані ДІАМ — Finance.ua

Які регіони України забудовуються найактивніше: дані ДІАМ Вчора 20:23 — Нерухомість

Які регіони України забудовуються найактивніше: дані ДІАМ

За 5 місяців повномасштабної війни до Державної інспекції архітектури та містобудування надійшло близько 16 тисяч звернень. Серед них заявки від замовників щодо нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту. Про це повідомили у пресслужбі ДІАМ. У відомстві також відзначили найактивніші регіони. Детальніше про них — далі.

Які регіони забудовують найактивніше

За даними інспекції, лідером із прийняття об’єктів в експлуатацію стала Київська область. За час війни від забудовників надійшла найбільша кількість звернень на отримання сертифікатів. Звернення по об’єктах надходять і з деокупованих територій, які поступово відбудовуються після вторгнення російських окупантів.

Найбільша кількість звернень на видачу дозволу на виконання будівельних робіт надійшла щодо об’єктів на території:

Львівської,

Київської,

Хмельницької областей.

Левова частка виданих дозволів на будівництво стосуються робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема медичних закладів.

У ДІАМ розповіли, що надходять звернення і щодо будівництва нових об’єктів — на Київщині, наприклад, збудують завод листового скла, у Дніпропетровській області — новий ясла-садок, на Прикарпатті — аквапарк, у Києві — новий храм.

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Загалом, зазначають у відомстві, з 15 березня до 15 липня головними інспекторами будівельного нагляду ДІАМ опрацьовано:

5 709 повідомлень про початок будівельних робіт;

8 900 декларацій про готовність об’єкта до експлуатації;

420 заяв на видачу дозволу на виконання будівельних робіт;

344 заяви на видачу сертифіката про прийняття об’єкта в експлуатацію;

1 315 змін до повідомлень, декларацій та дозволів.

Звісно, про відновлення довоєнних темпів будівництва говорити зарано, оскільки досі є окуповані області та регіони, де ведуться активні бойові дії. Але у порівнянні з попередніми місяцями видно стрімке пожвавлення.

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