Які регіони України забудовуються найактивніше: дані ДІАМ — Finance.ua
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Які регіони України забудовуються найактивніше: дані ДІАМ

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Які регіони України забудовуються найактивніше: дані ДІАМ
Які регіони України забудовуються найактивніше: дані ДІАМ
За 5 місяців повномасштабної війни до Державної інспекції архітектури та містобудування надійшло близько 16 тисяч звернень. Серед них заявки від замовників щодо нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту. Про це повідомили у пресслужбі ДІАМ. У відомстві також відзначили найактивніші регіони. Детальніше про них — далі.

Які регіони забудовують найактивніше

За даними інспекції, лідером із прийняття об’єктів в експлуатацію стала Київська область. За час війни від забудовників надійшла найбільша кількість звернень на отримання сертифікатів. Звернення по об’єктах надходять і з деокупованих територій, які поступово відбудовуються після вторгнення російських окупантів.
Найбільша кількість звернень на видачу дозволу на виконання будівельних робіт надійшла щодо об’єктів на території:
  • Львівської,
  • Київської,
  • Хмельницької областей.
Левова частка виданих дозволів на будівництво стосуються робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема медичних закладів.
У ДІАМ розповіли, що надходять звернення і щодо будівництва нових об’єктів — на Київщині, наприклад, збудують завод листового скла, у Дніпропетровській області — новий ясла-садок, на Прикарпатті — аквапарк, у Києві — новий храм.
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Загалом, зазначають у відомстві, з 15 березня до 15 липня головними інспекторами будівельного нагляду ДІАМ опрацьовано:
  • 5 709 повідомлень про початок будівельних робіт;
  • 8 900 декларацій про готовність об’єкта до експлуатації;
  • 420 заяв на видачу дозволу на виконання будівельних робіт;
  • 344 заяви на видачу сертифіката про прийняття об’єкта в експлуатацію;
  • 1 315 змін до повідомлень, декларацій та дозволів.
Звісно, про відновлення довоєнних темпів будівництва говорити зарано, оскільки досі є окуповані області та регіони, де ведуться активні бойові дії. Але у порівнянні з попередніми місяцями видно стрімке пожвавлення.
За матеріалами:
Finance.ua
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