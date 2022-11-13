Які пристрої Apple подобаються їхнім користувачам найбільше — Finance.ua

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Які пристрої Apple подобаються їхнім користувачам найбільше

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Бенчмарк AnTuTu опублікував жовтневий список пристроїв під керуванням iOS, які найбільше задовольняють своїх користувачів.
Перші три місця зайняли оригінальний iPhone SE, iPad Air 4 та iPhone 6s Plus. Оцінка ступінь задоволеності користувачів ними становила понад 97%.
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Далі у списку йдуть iPad Pro 2, iPhone 6s, iPhone 12 mini, iPhone 7, iPad Pro 4 (12,9 дюйми), iPhone SE2 та iPad Pro 4 (11 дюймів). Зазначимо, що останніх смартфонів Apple у рейтингу поки що немає (iPhone 13, втім, теж).
Які пристрої Apple подобаються їхнім користувачам найбільше
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За матеріалами:
itechua
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