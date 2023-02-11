Які правила та документи для українців у Польщі на власному авто — Finance.ua

Які правила та документи для українців у Польщі на власному авто Сьогодні 18:58 — Технології&Авто

Багато українців цікавляться, чи дозволено в Польщі кермувати авто з українськими номерами — Польща продовжила такий дозвіл до 31 грудня 2023 року.

Відповідне рішення введене в дію змінами до «Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави», прийнятими у січні цього року.

Що робити, якщо водійські права протермінувалися

Ви можете користуватися українським водійським посвідченням у Польщі, навіть якщо його термін дії сплив. Спеціальний закон дозволяє українцям кермувати автомобілем з протермінованими правами до 31 грудня 2023 року. Таке рішення стосується всіх українців, які легально прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Чи потрібно українцям обмінювати водійські права у Польщі

Біженцям з України, які планують надовго залишитися в Польщі чи перебувати в країні без оформлення статусу тимчасового захисту, потрібно обміняти українське посвідчення на польське. Як це зробити? Звертайтеся до районного управління чи мерії. Також питаннями заміни водійських посвідчень займається відділ комунікації управління міста (Wydział Komunikacji Urzędu miasta) або староства (Starostwo Powiatowe).

Перед зверненням підготуйте наступні документи:

• Паспорт чи інший документ, який легалізує перебування в Польщі;

• PESEL UKR;

• оригінал і копію українського посвідчення водія, а також його переклад;

• фото 3,5×4,5 см, зроблене не пізніше 6 місяців тому;

• підтвердження оплати збору в розмірі 100.50 злотих.

Більше деталей про процес обміну українських прав на європейські читайте за посиланням

Особливості водіння в Польщі

В Україні більшість водіїв встановлюють у свої автівки відеореєстратори. Проте в Європі користування ними регулюється, а в деяких країнах заборонене. У Польщі ці пристрої легальні, водночас є певні вимоги, яких треба дотримуватися:

• використовуйте відеозапис у власних цілях;

• запис може бути доказом порушення дорожніх правил. Щоб використати його, потрібно надіслати запис до поліції;

• він також може бути доказом вашої невинуватості у випадку ДТП.

Чи можна передавати техпаспорт власного авто іншій людині?

Нещодавно в додатку «Дія» з’явилася нова функція, яка дозволяє водію передавати право на керування автівкою іншій людині. Всього за декілька кліків ви можете «пошерити» техпаспорт вашого авто з людиною, яка перебуває навіть за кордоном.

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