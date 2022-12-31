Які послуги шукали та пропонували українці наприкінці 2022 року — дослідження OLX — Finance.ua
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Які послуги шукали та пропонували українці наприкінці 2022 року — дослідження OLX

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Які послуги шукали та пропонували українці наприкінці 2022 року — дослідження OLX
Які послуги шукали та пропонували українці наприкінці 2022 року — дослідження OLX
У листопаді-грудні спостерігається високий попит та пропозиція на оренду генераторів та їх ремонт. Водночас серед інших послуг — високий попит на ремонтні роботи.
Про це свідчить аналітика OLX.

Як енергетична криза вплинула на запити українців

На сервісі OLX у розділі Бізнес та послуги в період листопад-грудень користувачі найбільше цікавилися орендою генераторів — майже 300 тисяч разів. Пропозиція, як і попит, теж була великою — 10,3 тисячі оголошень. Це вчетверо більше, ніж у цей же період 2021 року. Також упродовж останніх двох місяців на OLX активно шукали і ремонт генераторів (понад 4 тисячі разів).
Якщо говорити про послуги, які пропонували українці у грудні 2022 року, то найбільше оголошень було серед наступної п’ятірки:
П’ятірка найпопулярніших послуг за кількістю оголошень на кінець року:
Послуга Кількість оголошень, грудень 2022 р.
Ремонт 45 000 тисяч
Вантажні перевезення 13 500 тисяч
Вивезення сміття 7 300 тисяч
Монтаж 7 000 тисяч
Доставка 6 000 тисяч
Попит відповідав пропозиції, адже найчастіше впродовж місяця відгукувалися саме на послуги з ремонту (понад 106 тисяч відгуків) та грузові перевезення — (16,5 тисяч). Також українці не забували і про здоров’я, тому достатньо багато відгуків було на послуги масажу — 26 тисяч.
Натомість, серед пошукових запитів у розділі послуг у грудні лідером стала оренда генераторів — цей запит був найчастішим. Не менше разів цікавилися орендою авто та ремонтом холодильників.
П’ятірка найпопулярніших послуг за кількістю пошукових запитів на кінець року:
Послуга Кількість пошуків*, грудень 2022 р.
Оренда генераторів 150 600 тисяч
Масаж 16 500 тисяч
Оренда авто 15 500 тисяч
Вантажі перевезення 14 000 тисяч
Ремонт холодильників 6 200 тисяч
*враховані пошукові запити користувачів в категорії «Бізнес та послуги»
Якщо порівняти з груднем 2021 року, то запити українців суттєво не змінилися окрім того, що минулого року користувачі не шукали генератори. Але як і цього року, найбільше цікавилися орендою авто, грузовими перевезеннями, ремонтом та масажем.
За матеріалами:
Finance.ua
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