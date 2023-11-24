Які послуги незабаром з’являться в «Дії» (інфографіка) — Finance.ua
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Які послуги незабаром з’являться в «Дії» (інфографіка)

Особисті фінанси
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Які послуги незабаром з’являться в «Дії» (інфографіка)
Які послуги незабаром з’являться в «Дії» (інфографіка)
На третій рік існування порталом державних послуг «Дія» користується понад 20 млн користувачів. Мінцифри наразі працює над новими послугами.
Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції у Львові, передає Forbes.
«Дія», запущена у 2020 році, вже налічує понад 20 млн користувачів. З того часу сервіс добре показав себе з точки зору безпеки, переконаний Федоров.
«Немає жодних витоків даних, працює системно», — додав він.
На кінець листопада 2023-го в Мінцифри працюють над низкою нових послуг через «Дію». Серед них:
  • «єВідновлення»;
  • «єНотаріат»;
  • документи про освіту;
  • «єБронювання»;
  • «єШлюб»;
  • «єПідприємець»;
  • перереєстрація авто;
  • «Дія Офіс».
У Мінцифри працюють над низкою нових посуг через «Дію».
У Мінцифри працюють над низкою нових посуг через «Дію»., Зображення: forbes.ua
Новий мільйон користувачів зареєструвався у застосунку протягом весни-осені 2023-го. Ще в травні 2023-го «Дією» користувалися 19 млн українців, розповідав Федоров на саміті Diia in DC у Вашингтоні.

Довідка Finance.ua:

  • українці не можуть перетинати державний кордон за допомогою паспорта в застосунку «Дія». Однак деякі документи все ж таки можуть стати в нагоді;
  • раніше в Дії нагадали, які державні установи вже приймають документи з фірмового додатка або визнають електронний підпис, за допомогою якого можна авторизуватися в особистому кабінеті;
  • на початку 2023 року Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що поділилося з естонськими колегами кодом та UX/UI-дизайном «Дії», і ті готуються до запуску аналога українського застосунку під назвою mRiik.

Мстислав Банік: Дія — один з найбезпечніших застосунків у світі 📱

За матеріалами:
Forbes.ua
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