Які послуги незабаром з’являться в «Дії» (інфографіка) — Finance.ua

Які послуги незабаром з’являться в «Дії» (інфографіка) Вчора 09:05 — Особисті фінанси

Які послуги незабаром з’являться в «Дії» (інфографіка)

На третій рік існування порталом державних послуг «Дія» користується понад 20 млн користувачів. Мінцифри наразі працює над новими послугами.

Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції у Львові, передає Forbes.

«Дія», запущена у 2020 році, вже налічує понад 20 млн користувачів. З того часу сервіс добре показав себе з точки зору безпеки, переконаний Федоров.

«Немає жодних витоків даних, працює системно», — додав він.

На кінець листопада 2023-го в Мінцифри працюють над низкою нових послуг через «Дію». Серед них:

«єВідновлення»;

«єНотаріат»;

документи про освіту;

«єБронювання»;

«єШлюб»;

«єПідприємець»;

перереєстрація авто;

«Дія Офіс».

У Мінцифри працюють над низкою нових посуг через «Дію»., Зображення: forbes.ua

Новий мільйон користувачів зареєструвався у застосунку протягом весни-осені 2023-го. Ще в травні 2023-го «Дією» користувалися 19 млн українців, розповідав Федоров на саміті Diia in DC у Вашингтоні.

Довідка Finance.ua:

українці не можуть перетинати державний кордон за допомогою паспорта в застосунку «Дія». Однак деякі документи все ж таки можуть стати в нагоді;

раніше в Дії нагадали, які державні установи вже приймають документи з фірмового додатка або визнають електронний підпис, за допомогою якого можна авторизуватися в особистому кабінеті;

на початку 2023 року Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що поділилося з естонськими колегами кодом та UX/UI-дизайном «Дії», і ті готуються до запуску аналога українського застосунку під назвою mRiik.

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