Які переваги дає переселенцям Картка киянина — Finance.ua

Які переваги дає переселенцям Картка киянина Вчора 06:49 — Особисті фінанси

Оформити та користуватися Карткою киянина та її перевагами сьогодні може доволі широке коло громадян. Навіть ті, хто не має київської реєстрації.

Не всім переселенцям відомо, що отримати таку картку можуть і вони.

Хто може отримати Картку киянина

Картка киянина видається громадянам, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради. Зокрема, це:

усі, хто має київську реєстрацію (прописку);

учні та студенти навчальних закладів Києва;

батьки та опікуни київських школярів;

усі, хто офіційно працює в Києві;

вимушені переселенці (ВПО).

Як оформити картку

Для отримання Картки киянина заявники подають заяву до банку — учасника проєкту Картки киянина або іншого пункту оформлення та видачі Карток киянина. Наразі оформити картку можна у будь-якому відділенні Ощадбанк у.

Є лише один нюанс. Для пільгових категорій громадян «Картка киянина» безкоштовна. А от для всіх інших вона обійдеться в 120 грн на рік.

З собою необхідно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, які підтверджують право на отримання картки (учнівський, студентський квиток, довідку з місця роботи, довідка ВПО);

кольорове фото 3×4.

Хто не може самостійно прийти до пункту оформлення та видачі Картки киянина, подають документи через свого уповноваженого представника.

Уповноважений представник пред’являє свій паспорт громадянина України, паспорт громадянина України, що бажає оформити Картку киянина, або документ, який його замінює, та документ, що підтверджує його повноваження як представника.

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