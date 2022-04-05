Які ПДВ-правила для "єдинників" за ставкою 2% будуть після завершення воєнного стану — Finance.ua

Які ПДВ-правила для "єдинників" за ставкою 2% будуть після завершення воєнного стану

Вчора 09:02 — Казна та Політика

У Державній податковій службі України пояснили , який порядок відновлення правил нарахування та сплати ПДВ для платників, які обрали ставку єдиного податку 2 відс. доходу, після завершення воєнного стану.

У податковій звітності за перший звітний період після завершення дії воєнного, надзвичайного станів платник ПДВ повинен нарахувати податкові зобов’язання на вартість товарів, послуг, необоротних активів, використаних в операціях, що не є об’єктом оподаткування (реалізованих в період дії воєнного, надзвичайного стану), суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту на дату переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2 відсотки:

за товарами/послугами — виходячи з вартості придбання таких товарів, послуг,

по необоротних активах, які фактично використані (реалізовані) в період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2 відс. доходу — виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції.

Платник зобов’язаний забезпечити складання не пізніше останнього дня першого звітного періоду після завершення дії воєнного, надзвичайного станів і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних зведену податкову накладну за такими товарами/послугами, необоротними активами.

Наприклад: воєнний, надзвичайний стан закінчуються у червні 2022 року, такий платник за перший звітний податковий період липень 2022 року подає декларацію, в якій відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п.п. 9.5 п. 9 підрозд. 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ нараховує податкові зобов’язання по товарах, які були продані в період застосування єдиного податку за ставкою 2 відсот. доходу та по яких на дату переходу на спрощену систему оподаткування (на 1 квітня 2022 року) суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту.

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