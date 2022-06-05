Які нові функції отримають смартфони Xiaomi із MIUI 13.5 — Finance.ua

Які нові функції отримають смартфони Xiaomi із MIUI 13.5

Вчора 03:56 — Фондовий ринок

Великі виробники смартфонів працюють відразу над кількома поколіннями смартфонів. Поки частина команди працює над виходом ультимативного флагмана Xiaomi 12 Ultra, деякі співробітники, напевно, розмірковують і навіть починають працювати над наступною серією Xiaomi 13.

Схожа ситуація з програмним забезпеченням. Зараз проходить активна фаза оновлення до MIUI 13, але програмісти вже завершують роботу з переходу на MIUI 13.5. Більше того, в мережу вже витекли деякі подробиці даного апдейту, якими ми хотіли б поділитися з нашими читачами.

Відразу варто сказати, що майбутнє оновлення традиційно підвищить стабільність системи, швидкодію та зменшить енергоспоживання. Інсайдери повідомляють, що розділ NFC буде перероблено, користувачам нададуть більше налаштувань. Буде покращено бічна панель, до неї можна буде додавати ще більше ярликів для швидкого доступу до програм та функцій.

Значні покращення стосуватимуться і візуальної складової, буде оновлено анімацію та деякі системні розділи. Користувачеві буде надано можливість конвертації фотографій у PDF-документи. Вихід MIUI 13.5 запланований на другу половину року, але конкретний список змін та перелік пристроїв, що оновлюються, може змінюватися.

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