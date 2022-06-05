Які нові функції отримають смартфони Xiaomi із MIUI 13.5 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які нові функції отримають смартфони Xiaomi із MIUI 13.5

Вчора 03:56Фондовий ринок
499
Великі виробники смартфонів працюють відразу над кількома поколіннями смартфонів. Поки частина команди працює над виходом ультимативного флагмана Xiaomi 12 Ultra, деякі співробітники, напевно, розмірковують і навіть починають працювати над наступною серією Xiaomi 13.
Схожа ситуація з програмним забезпеченням. Зараз проходить активна фаза оновлення до MIUI 13, але програмісти вже завершують роботу з переходу на MIUI 13.5. Більше того, в мережу вже витекли деякі подробиці даного апдейту, якими ми хотіли б поділитися з нашими читачами.
Відразу варто сказати, що майбутнє оновлення традиційно підвищить стабільність системи, швидкодію та зменшить енергоспоживання. Інсайдери повідомляють, що розділ NFC буде перероблено, користувачам нададуть більше налаштувань. Буде покращено бічна панель, до неї можна буде додавати ще більше ярликів для швидкого доступу до програм та функцій.
Значні покращення стосуватимуться і візуальної складової, буде оновлено анімацію та деякі системні розділи. Користувачеві буде надано можливість конвертації фотографій у PDF-документи. Вихід MIUI 13.5 запланований на другу половину року, але конкретний список змін та перелік пристроїв, що оновлюються, може змінюватися.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
Порівняти і підібрати кредит можна тут 💰
За матеріалами: iTechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.