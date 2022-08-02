Які матеріальні загрози зараз існують для експортерів – думка юриста — Finance.ua

Які матеріальні загрози зараз існують для експортерів – думка юриста Вчора 16:34 — Казна та Політика

Які матеріальні загрози зараз існують для експортерів – думка юриста

Найнебезпечніша ситуація, яка склалася сьогодні з експортерами — це відшкодування ПДВ. Усе те ПДВ, яке відшкодовувалося «автоматом», тепер проходитиме ретельну перевірку.

Про це під час Третього всеукраїнського валютного форуму, організованого порталами Finance.ua та «Мінфін», розповів провідний партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько.

«Якщо ви не впевнені у своєму податковому кредиті чи ланцюгу постачання, краще не подавати це ПДВ до відшкодування, а перекривати його в якийсь інший спосіб», — зазначив він.

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Експерт радить максимально якісно досліджувати своїх контрагентів, комунікувати з ними. Та дивитися, як відбувається реєстрація податкових накладних, адже зараз по всій Україні блокують такі реєстрації.

Це, за словами Яська, загрожує кримінальним провадженням від Бюро економічної безпеки (БЕБ), бо воно не має доступу до баз даних відшкодування ПДВ та відстежування ланцюга постачання товарів.

«Якщо ви навіть простежили свій податковий кредит і ваш контрагент „білий“, то це не означає, що його не визначать як „ризиковий“ та не будуть блокувати податкові накладні. Що своєю чергою призведе до неможливості відшкодування ПДВ і проведення перевірки», — пояснив юрист.

Під час процесуальних дій з боку БЕБ може бути заблокована фінансово-господарська діяльність підприємства, тому в такій ситуації варто не зволікати та звертатися до суду для захисту своїх прав.

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