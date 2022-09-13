Які країни закривають в’їзд для росіян — Finance.ua

Які країни закривають в’їзд для росіян Вчора 19:02 — Світ

Які країни закривають в’їзд для росіян

З 12 вересня перестала діяти угода Євросоюзу з рф щодо спрощення візового режиму. Угода про спрощення візового режиму з росією діяла з 2007 року. Її призупинення стосуватиметься всіх категорій громадян рф, які приїжджають до ЄС на короткий термін.

Утім, будуть і винятки для певних категорій громадян. Це мають бути журналісти, дисиденти, представники громадянського суспільства. Про це сказано в матеріалі Finance.ua «Вам тут не раді»: як Європа закривається від росіян

Насправді, призупинення дії угоди про спрощений візовий режим стало альтернативним рішенням, адже спочатку пропонувалося застосувати загальну заборону на туристичні поїздки росіян.

Проти такого радикального кроку виступила Угорщина та низка інших країн-членів ЄС, повідомив шеф угорської дипломатії Петер Сійярто.

Утім, рішення не пускати на свою територію локально ухвалили чотири країни — Литва, Латвія, Естонія і Польща.

Уже з 19 вересня російські туристи з шенгенськими візами не зможуть в’їхати на територію цієї європейської четвірки. Винятком стануть лише поїздки, пов’язані з відвідуванням родичів чи з інших гуманітарних причин.

Власні ж візи прибалти й поляки більше не видаватимуть росіянам.

«Поїздка до Європейського Союзу — це не право людей, а привілей», — неодноразово наголошувала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

А міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу вже закликав громадян росії не приїжджати до країни. «Вам тут не раді», — сказав він.

Раніше до цієї ініціативи хотіла долучитися ще й Фінляндія, через яку до ЄС потрапляє найбільше росіян. Експерти припускають, що Фінляндія долучиться згодом, коли після закриття кордонів чотирма країнами кількість російських громадян, які їхатимуть до неї, зросте ще більше.

Річ у тім, що росіянам доступний лише сухопутний шлях до Євросоюзу, після скасування авіаційного сполучення з росією через війну в Україні.

Утім, керівник консульського управління МЗС Фінляндії Юссі Таннер 12 вересня повідомив, що тотальної заборони в’їзду для росіян не буде.

«Повне припинення видачі віз або припинення всіх туристичних віз — це заходи, для яких ми не можемо знайти правової основи», — сказав він.

Таннер вважає цілком прийнятною загальну домовленість щодо скасування спрощеного візового режиму.

«росіяни тепер оформлюватимуть візи так само, як громадяни Узбекистану чи Монголії. Їм доведеться витрачати більше сил та часу на збирання документів, у громадян рф більше немає жодних переваг», — зазначив він.

За словами президента Латвії Егілса Левітса, заборона в’їзду для громадян росії в країни Балтії та Польщу — це не тільки питання безпеки цих країн, але й один з видів антиросійських санкцій.

Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив , що окрім Польщі й країн Балтії, приймати документи на отримання туристичної візи від росіян перестали

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