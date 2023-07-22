Які країни-союзники роблять найбільший внесок у перемогу України (інфографіка) — Finance.ua
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Які країни-союзники роблять найбільший внесок у перемогу України (інфографіка)

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Які країни-союзники роблять найбільший внесок у перемогу України (інфографіка)
Які країни-союзники роблять найбільший внесок у перемогу України (інфографіка)
З початку повномасштабної війни близько 40 країн світу надали Україні військову, гуманітарну та фінансову підтримку на суму майже 185 млрд доларів (165 млрд євро).
Найбільшими донорами України є США та Німеччина.
«Слово і діло» пропонує подивитися, який обсяг допомоги виділили Україні союзники та який відсоток від їхнього власного ВВП становить ця допомога.
Які країни-союзники роблять найбільший внесок у перемогу України (інфографіка)
Країни Балтії та Польща залишаються лідерами з погляду частки допомоги Україні у власному ВВП. Естонія витратила на допомогу Україні 1,26% ВВП (0,54 млрд доларів), Латвія — 1,09% ВВП (0,51 млрд доларів), Литва — 0,95% ВВП (0,76 млрд доларів), Польща — 0,68% ВВП (6,21 млрд доларів).
Понад 0,5% свого ВВП на допомогу Україні витратили також Словаччина (0,63%) та Данія (0,51%).
Найбільшу допомогу з початку повномасштабної війни Україні надали США — 76,84 млрд доларів. Але це лише 0,33% від внутрішнього валового продукту Штатів.
На другому місці за обсягом допомоги знаходиться Німеччина — 19,58 млрд доларів. Це 0,27% ВВП країни.
Велика Британія надала Україні двосторонню допомогу на 11,67 млрд доларів — це 0,37% ВВП.
Щодо інших європейських країн, які активно допомагають Україні: Франція надала Україні допомоги на 8,11 млрд доларів (0,05% ВВП), Італія — 6,28 млрд (0,07%), Нідерланди — 7,24 млрд доларів (0,44%), Іспанія — 5,21 млрд доларів (0,06% ВВП).
Канада виділила Україні 5,73 млрд доларів військової, гуманітарної та фінансової підтримки — це 0,29% ВВП країни.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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