Які інтернет-сервіси та платформи скасували плату для українців (перелік) — Finance.ua

Які інтернет-сервіси та платформи скасували плату для українців (перелік)

Вчора 21:07 — Особисті фінанси

Які інтернет-сервіси та платформи скасували плату для українців (перелік)

Деякі інтернет-сервіси та платформи у зв’язку з повномасштабною війною в Україні надали безкоштовні послуги та товари для українців або пропонують суттєві знижки.

Перелік таких сервісів склало видання Vogue.ua

Сфера здоров’я

Сервіс Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями для всіх українців за допомогою відеозв’язку під час війни. Консультують лікарі всіх спеціальностей як державних, і приватних медустанов.

Додаток VOS, в якому можна отримати психологічну допомогу, надав українцям доступ до Premium-підписки.

Календар Flo надав українкам безкоштовний доступ до Premium-підписки.

Програми BetterMe Mental Health, Down Dog, Prosto та Meditopia надали безкоштовний доступ до практик йоги та медитацій.

teplo.app — програма, в якій можна отримати безкоштовні консультації з психологом.

Сервіси, де можна проконсультуватися у лікарів онлайн безкоштовно:

Doctor Online (український сервіс, що надає онлайн-зв’язок із провідними лікарями країни);

HaloDoctor.pl (польська онлайн-платформа медичної допомоги);

Viveo (естонська медична платформа).

Інтернет та зв’язок

«Київстар» надає доступ до Домашнього Інтернету навіть для тих користувачів, які не поповнили рахунок. Однак, швидкість Інтернету може бути знижена.

Vodafone безкоштовно надає своїм абонентам 1000 хвилин для дзвінків по Україні та всередині мережі та 10 ГБ. Також компанія забезпечить безкоштовним зв’язком та інтернетом біженців з України у Польщі. Послуга «Доступний роумінг» передбачає 400 МБ мобільного трафіку та 60 хвилин для телефонних номерів в Україні та Польщі на 30 днів. Щоб скористатися цією послугою, потрібно буде сплатити 100 грн.

Користувачі Lifecell отримають 5 ГБ Інтернет та 30 хвилин дзвінків на всі українські номери. Оператор також безкоштовно нарахував своїм клієнтам, які виїхали з України, 1 ГБ мобільного трафіку та 10 хвилин для дзвінків на телефонні номери в Україні. Скористатися цими послугами можуть абоненти Lifecell, які знаходяться у Молдові, Румунії, Польщі, Угорщині та Словаччині протягом наступних 30 днів. Оператор також дозволив своїм клієнтам, які перебувають в Україні, щодня безкоштовно спілкуватися в мережі Lifecell до 60 хвилин (ці хвилини для дзвінків доповнять до хвилин, що містять тарифні плани).

Skype дозволяє безкоштовно дзвонити на українські номери за кордоном.

Месенджер Viber надав безкоштовні 60 хвилин для дзвінків через сервіс Viber Out.

Програма Zoom відкрила Premium доступ для українців.

Компанія Airalo надала $10 на українські облікові записи для покупки eSim.

Європейські мобільні оператори, які пропонують спеціальні тарифи для українців:

Proximus та Orange (Бельгія);

Vodafone (Великобританія);

O2 (Чехія);

Telecom Italia (Італія);

Telefónica (Іспанія);

Vivacom (Болгарія);

Plus, T-Mobile, Play, Orange (Польща).

Сфера фінансів

Сервіси для переказу Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram не беруть плату за перекази в Україну.

Система Wise (раніше TransferWise) сксувала комісії для українців за перекази у гривнях.

На український ринок зайшла найбільша міжнародна електронна платіжна система PayPal.

Компанія Revolut спростила для українців процес відкриття рахунку.

Польські банки A lior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Credit Agricole, Getin Bank, mBank, Millenium Bank, Pekao SA, PKO Bank Polski, Santander Bank підготували для українців спрощену процедуру відкриття рахунків без стягнення комісій.

Чеський банк ČSOB у разі відкриття рахунку надає допомогу в розмірі 2500 крон.

Поштові послуги

Компанія «Нова пошта» надає можливість безкоштовно надіслати або отримати гуманітарну допомогу для військових чи постраждалих під час війни.

«Укрпошта» запустила сервіс «Посилка з дому». Можна надіслати посилку з України до Румунії, Польщі, Словаччини, Молдови та Угорщини зі знижкою.

Поїздки

Авіакомпанія WizzAir виділила для українців понад 100 тисяч безкоштовних квитків.

Авіакомпанія LOT пропонує знижку на квитки від 30 до 99%.

Авіакомпанія Finnair надає знижку 95% за промокодом Ukraine95.

Планувальник маршрутів Outdooractive надає безкоштовний доступ до сервісу.

Сервіс BlaBlaCar запровадив можливість безкоштовних поїздок від українського кордону.

Електромобілі можна зарядити безкоштовно в операторів Yasno, «Тока», «ЕкоФактор» в Україні. У Польщі — у оператора GreenWay.

Громадський транспорт

Проїзд поїздами в Польщі, Німеччині Австрії, Чехії, Словаччині, Угорщині, Франції, Бельгії, Данії для українців безкоштовний.

Bolt представив в Україні тариф за 1 грн. Це категорія Support для екстрених виїздів волонтерів у місті.

Житло

Hospitality Support — сервіс дає можливість українцям безкоштовно бронювати до 5 ночей у 210 готелях-партнерах по всьому світу (включаючи Marriott, Hilton).

Компанія CouchSurfing скасувала комісії та зняла обмеження на кількість повідомлень для українців.

Телебачення

Стрімінговий сервіс OLL.TV відкрив вільний доступ до більше ніж 30 телеканалів із новинами та іншим актуальним сьогодні контентом.

Список відкритих каналів: Україна, Україна 24, ICTV, 1+1, 2+2, СТБ, НЛО TV, Новий канал, Інтер, Еспресо TV, Прямий, UA:Перший, UA:Культура, UA:Київ, ТРК Київ, Enter-фільм, ТЕТ, НТН, К1, К2, РАДА, 5 канал, 24 канал, Індіго TV, М1, Мега, Піксель, XSPORT, ПлюсПлюс, Zoom TV та всі регіональні канали.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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