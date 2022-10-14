Які гібридні авто популярні серед українців — Finance.ua

Які гібридні авто популярні серед українців Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Які гібридні авто популярні серед українців

У вересні українці придбали 1,7 тисячі гібридних автомобілів. Це на 31,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 9,9% менше, ніж у серпні-2022.

Про це свідчать результати дослідження експертів Інституту досліджень авторинку.

Динаміка ринку гібридних авто

Понад половину (50,4%, 850 шт.) придбали на внутрішньому ринку, це максимальний показник за останні 12 місяців. Ще 24,9% (431 шт.) привезли вживаними з-за кордону.

Частка імпортованих вживаних гібридних авто скорочується вже третій місяць поспіль, а внутрішніх перепродажів — зростає. Це загальна тенденція в усіх сегментах ринку після скасування так званого нульового розмитнення. Новими придбали 24,7% (417 шт.) легковиків.

Динаміка продажів гібридних авто в Україні протягом вересня 2021 — вересня 2022 років, eauto.org.ua

Найпопулярніші гібриди на внутрішньому ринку

Лідером продажів гібридних авто на внутрішньому ринку виявилася Toyota, котра зайняла 34,6% сегменту ринку (294 угоди). З суттєвим відривом на другому місці опинилися автомобілі Lexus (10,5%, 89 угод), а третє місце посів Ford (10,2%, 87 угод).

Частки брендів вживаних гібридів на внутрішньому ринку, вересень 2022, eauto.org.ua

Серед моделей українці найчастіше обирали вживані гібридні Toyota RAV-4 (106 шт.). На другому місці розмістилася ще одна модель цього бренду — Toyota Prius (60 шт.). Третю сходинку зайняв Ford Fusion (237 шт.).

Також у першу п’ятірку потрапили Toyota Camry (55 шт) та Chevrolet Volt (46 шт.).

Найпопулярніші вживані гібриди, привезені з-за кордону

З-за кордону у вересні українці найчастіше привозили гібридні Toyota (28,5%, 120 шт.). Популярними серед «свіжопригнаних» були також Ford (22,1%, 93 шт.) та Lexus (10,5%, 44 шт.).

Четверте місце із часткою 8,1% зайняла Honda (34 шт.), а п’яте — Hyundai (5,9%, 25 шт.).

Бестселером імпортних гібридів з-за кордону стала Ford Fusion (47 шт.). Друге місце зайняв гібридний Ford C-Max (37 шт.), а третє — Toyota Prius (37 шт.).

Четверте місце посіла Toyota RAV-4 (28 шт.), замикає першу п’ятірку Hyundai Sonata (23 шт.).

Найпопулярніші нові гібриди

Лідером продажів нових гібридних легковиків стала Toyota. Машини цієї марки обирали у 37,2% випадків (155 шт.). Бренд Audi розмістився на другому місці з часткою 22,5% (94 шт.).

На третій позиції опинився Mercedes-Benz (21,8%, 91 шт.), а четверте місце зайняло Volvo (6,7%, 28 шт.). Бренд Land Rover купили у 3,6% випадків (15 шт.), що дало змогу посісти п’яте місце рейтингу.

Першим у рейтингу нових гібридних легковиків, як і серед внутрішніх перепродажів, стала Toyota RAV-4 (92 шт.). Друге місце зайняв Mercedes-Benz GLE-Classe (68 шт.). Третє місце посіла Toyota Camry (50 шт.).

Четверту і п’яту сходинки рейтингу зайняли Audi: Q8 (28 шт.) та Q7 (25 шт.) відповідно.

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