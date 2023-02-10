Які гарантії має працівник у разі звільнення за станом здоров’я — Finance.ua

Які гарантії має працівник у разі звільнення за станом здоров’я Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Які гарантії має працівник у разі звільнення за станом здоров’я.

Про це пише Управління інспекційної діяльності у Сумській області.

Якщо працівник відповідно до медичного висновку (перелік документів визначений Порядком розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком, затвердженим постановою Кабміну від 27 грудня 2022 року № 1449 не може продовжувати виконувати свою роботу, передбачену трудовим договором, роботодавець має вжити заходів щодо переведення такого працівника на іншу роботу, яка відповідає його стану здоров’я.

При цьому переведення працівника на іншу роботу можливе тільки за його згодою.

Звільнення працівника на підставі пункту 2 статті 40 КЗпП допускається, якщо іншої роботи немає чи працівник відмовився від переведення.

Також в разі звільнення такому працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Довідка Finance.ua:

в Центральному міжрегіональному управлінні Держпраці відповіли, чи оплачують понаднормову роботу працівнику із нефіксованим робочим часом. У разі перевищення нормальної тривалості робочого часу (40 годин на тиждень) оплату проводять в порядку, передбаченому статею 106 КЗпП в подвійному розмірі годинної ставки за кожну годину роботи у понаднормовий час;

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