Які гарантії має працівник у разі звільнення за станом здоров’я — Finance.ua
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Які гарантії має працівник у разі звільнення за станом здоров’я

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Які гарантії має працівник у разі звільнення за станом здоров’я.
Про це пише Управління інспекційної діяльності у Сумській області.
Якщо працівник відповідно до медичного висновку (перелік документів визначений Порядком розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком, затвердженим постановою Кабміну від 27 грудня 2022 року № 1449 не може продовжувати виконувати свою роботу, передбачену трудовим договором, роботодавець має вжити заходів щодо переведення такого працівника на іншу роботу, яка відповідає його стану здоров’я.
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При цьому переведення працівника на іншу роботу можливе тільки за його згодою.
Звільнення працівника на підставі пункту 2 статті 40 КЗпП допускається, якщо іншої роботи немає чи працівник відмовився від переведення.
Також в разі звільнення такому працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Довідка Finance.ua:

  • в Центральному міжрегіональному управлінні Держпраці відповіли, чи оплачують понаднормову роботу працівнику із нефіксованим робочим часом. У разі перевищення нормальної тривалості робочого часу (40 годин на тиждень) оплату проводять в порядку, передбаченому статею 106 КЗпП в подвійному розмірі годинної ставки за кожну годину роботи у понаднормовий час;
  • фахівці порталу robota.ua розповіли про нові категорії осіб, які можуть вважатися безробітними, оновлене поняття підходящої роботи, а також про методи, якими законодавець заохочує працевлаштовувати безробітних.

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За матеріалами:
Finance.ua
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