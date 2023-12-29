Які функції з’являться на iPhone в 2024 році — Finance.ua

Які функції з’являться на iPhone в 2024 році Сьогодні 23:28 — Фондовий ринок

Які функції з’являться на iPhone в 2024 році

Джерела Bloomberg говорили, що нова iOS принесе найбільше за останні роки оновлення, отримавши великі функціональні і візуальні поліпшення. Згідно з новим звітом MacRumors, в iOS 18 буде дійсно на що подивитися.

Журналісти склали список функцій, які з’являться на iPhone в 2024 році. Деякі з них вийдуть в рамках оновлень iOS 17, але більша частина очікується з релізом нової версії операційної системи восени.

Захист від крадіжки: ця функція привнесе додатковий рівень безпеки у випадку, якщо хтось вкрав ваш iPhone, а також отримав пароль пристрою.

ця функція привнесе додатковий рівень безпеки у випадку, якщо хтось вкрав ваш iPhone, а також отримав пароль пристрою. Спільні плейлисти Apple Music: підписники «яблучного» музичного сервісу отримають можливість створювати спільні плейлисти, дозволяючи декільком користувачам додавати, змінювати порядок і видаляти пісні.

підписники «яблучного» музичного сервісу отримають можливість створювати спільні плейлисти, дозволяючи декільком користувачам додавати, змінювати порядок і видаляти пісні. AirPlay на телевізорах в готельних номерах : iPhone зможуть сканувати QR-коди в готельних номерах і моментально підключатися до телевізора за допомогою AirPlay, щоб транслювати без дроту відео, фотографії та музику.

: iPhone зможуть сканувати QR-коди в готельних номерах і моментально підключатися до телевізора за допомогою AirPlay, щоб транслювати без дроту відео, фотографії та музику. Установка додатків в обхід App Store: власники iOS-пристроїв зможуть купувати і завантажувати додатки безпосередньо з сайтів розробників, як це працює на Android. Але ця функція, скоріш за все, буде доступна тільки жителям країн ЄС.



власники iOS-пристроїв зможуть купувати і завантажувати додатки безпосередньо з сайтів розробників, як це працює на Android. Але ця функція, скоріш за все, буде доступна тільки жителям країн ЄС. CarPlay нового покоління: перші авто з підтримкою оновленої технології будуть анонсовані в 2024 році. Ця система запропонує більш глибоку інтеграцію з приладовою панеллю та клімат-контролем, підтримку декількох дисплеїв на приладовій панелі, спеціальний додаток FM-радіо, віджети тощо.

перші авто з підтримкою оновленої технології будуть анонсовані в 2024 році. Ця система запропонує більш глибоку інтеграцію з приладовою панеллю та клімат-контролем, підтримку декількох дисплеїв на приладовій панелі, спеціальний додаток FM-радіо, віджети тощо. Підтримка RCS: раніше Apple пообіцяла впровадити в iPhone підтримку RCS, починаючи з «наступного року», що, ймовірно, буде функцією iOS 18.

раніше Apple пообіцяла впровадити в iPhone підтримку RCS, починаючи з «наступного року», що, ймовірно, буде функцією iOS 18. Розумна Siri: Аpple працює над власним ChatGPT для Siri. Поки що яблучний асистент здатний генерувати відповіді і репліки на основі шаблонів, а не за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Якщо говорити про iOS 18, то основний акцент в ній в цілому буде зроблений на функціях на базі штучного інтелекту. Серед іншого, згадуються розумні пропозиції відповідей в iMessage і генеративні плейлисти в Apple Music.

Зазначається, що iOS 18 стане першим великим оновленням з релізу iOS 14 з підтримкою віджетів на головному екрані. Значна частина нових «фішок» буде залучена в лінійці iPhone 16, а попередні моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.

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УНІАН За матеріалами:

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