Які фінансові застосунки допоможуть швидко здійснювати банківські операції — Finance.ua

Які фінансові застосунки допоможуть швидко здійснювати банківські операції Вчора 08:00 — Валюта

Під час війни важливо мати можливість своєчасно отримати необхідну фінансову інформацію, швидко та легко виконати різні банківські операції, вирішити різні питання.

Finance.ua підібрав для вас п’ять найкращих фінансових застосунків, які допоможуть все це зробити без особливих зусиль та зайвих витрат.

Застосунок monobank

Зробити всі можливі фінансові операції можна у зручному багатофункціональному банківському додатку від monobank . Тут є кілька різних карток, включаючи валютні; можливість приймати та відправляти платежі як переказом з картки на картку, так і за реквізитами; можливість відкривати депозити на різний строк та у різних валютах та багато іншого.

«Мінфін Валюта»

Для тих, хто цікавиться або професійно займається валютообміном, гарною підмогою стане застосунок «Мінфін Валюта», спеціально розроблений, щоб врахувати всі побажання.

Застосунок Binance

У застосунку можна стежити за зміною ціни тієї чи іншої криптовалюти; купувати та продавати криптовалюти різними способами, включаючи пряму купівлю з банківської дебетової чи кредитної картки, або за допомогою P2P-переказу від покупця продавцю, торгувати криптовалютними парами (у яких щонайменше одна з валют — це криптовалюта) на спотовому та ф’ючерсному ринку.

Sense Super App

Ще один банківський застосунок, що сильно виділяється на загальному фоні, — Sense Super App, розробка фахівців « Альфа-Банк у Україна», який кілька днів тому оголосив про ребрендинг і перейменування на Sense Bank.

Multi Invest

У першому кварталі 2022 року сайт minfin.com.ua спільно з інвестиційною компанією Dragon Capital запустили спеціальний застосунок, який дозволяє українцям інвестувати в акції міжнародних компаній, криптовалюту та українські держоблігації.

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