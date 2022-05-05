Які електромобілі найчастіше купують у світі — Finance.ua

Які електромобілі найчастіше купують у світі

Продажі автомобілів, що заряджаються, у всьому світі в березні зросли на 60% до 851 тисячі, що становить 15% від усього автомобільного ринку, пише Укравтопром.

Частка чистих електромобілів без урахування гібридів, що заряджаються, склала 11%. Це перший випадок, коли продаж електромобілів перевалив за 10%.

Крім того, у світі було продано 832 тисячі звичайних гібридів. Таким чином, сумарна частка електрифікованих машин у світовому продажу досягла 30%. Щоправда, продажі звичайних гібридів при цьому зросли лише на 1% і, як очікується, з наступного року їхня частка на ринку почне знижуватися, зазначає видання Clean Teсhnica.

Топ найпопулярніших електромобілів

Якщо дивитися на топ-20 найпопулярніших електромобілів у світі, то перше місце дістається Tesla Model Y, друге — Tesla Model 3, а на третьому розмістився малюк Wuling Mini EV, який китайський концерн SAIC робить разом із General Motors.

Далі у списку йдуть майже одні китайські електрокари та гібриди. Серед них зустрічається лише три винятки. На восьмому рядку розташувався кросовер Volkswagen ID.4, дев’ятий займає Hyundai Ioniq 5, а 17-м став KIA EV6.

Характерно, що в 20-ку не потрапив жоден японський електромобіль. Немає там навіть Nissan Leaf, котрий ще кілька років тому був лідером усього сегменту.

Якщо дивитися результати першого кварталу, то найуспішнішою маркою залишається Tesla, потім йдуть китайські концерни SAIC і BYD, четвертий рядок займає група Volkswagen, а на п’ятому розташувався концерн Hyundai-KIA.

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