Які електромобілі купували у вересні? Топ-10 нових та вживаних моделей — Finance.ua

Які електромобілі купували у вересні? Топ-10 нових та вживаних моделей Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Які електромобілі купували у вересні? Топ-10 нових та вживаних моделей

У вересні українці придбали майже 2,5 тисячі електромобілів. Це на 50,8% більше, ніж у вересні минулого року та на 1,4% менше, ніж у серпні 2022 року.

Про це свідчать результати дослідження експертів Інституту досліджень авторинку.

Динаміка ринку електричних авто

Тренд падіння продажів електричних авто спостерігається уже другий місяць поспіль.

Більшість електромобілів у вересні (53,4%, 1130 штук) привезли вживаними з-за кордону. Частка імпорту також скорочується другий місяць поспіль, у серпні та вересні вона складала 58,1% та 56,3% відповідно.

На внутрішньому ринку придбали 35,8% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (892 шт.). У серпні таких було більше — 37,1%.

Натомість зросли продажі нових електроавто: 10,7% від загальної кількості (267 шт.). Таким чином показник вересня став другим у 2022 році, після травня, коли спостерігалася найбільша паливна криза.

ТОП найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку

У вересні найпопулярнішими на внутрішньому ринку виявилися електромобілі бренду Nissan (285 шт., 32,6%). На другому місці опинився Volkswagen (138 шт., 15,8%), а не третьому — Tesla (126 шт., 14,4%). Четверте місце зайняв Renault (71 шт., 8,1%), п’яту сходинку зайняв BMW (32 шт., 3,7%) відповідно.

Щодо моделей, то бестселером серед продажів на внутрішньому ринку залишається Nissan Leaf, який уже звично став лідером із великим відривом. У вересні уклали 270 угод купівлі-продажу таких моделей.

Друге та третє місце посіли два Volkswagen: E-Golf (64 шт.) та ID.4 (57 шт.).

Найдоступніша Tesla Model 3 опинилася на четвертому місці (56 угод), а на п’ятому розмістився компактний Renault Zoe (48 шт.).

Nissan Leaf — 270 шт. Volkswagen Golf — 64 шт. Volkswagen ID.4 — 57 шт. Tesla Model 3 — 56 шт. Renault Zoe — 48 шт. Tesla Model S — 41 шт. Chevrolet Bolt — 26 шт. BMW i3 — 25 шт. Audi E-Tron — 23 шт. Tesla Model X — 17 шт.

ТОП імпортованих вживаних електромобілів

Перші 5 позицій найпопулярніших брендів вживаних електромобілів, котрі українці привозили з-за кордону у вересні 2022 року, майже повторює топ внутрішніх продажів. Єдина відмінність — на п’ятій сходинці замість BMW розмістилася Honda.

Також потрібно зауважити, що у вересні 132 електромобілі, котрі були оформлені як вживані, були випущені у 2022 році, тобто можуть насправді бути новими або ж з мінімальним пробігом, в стані, близькому до нового.

Nissan Leaf — 258 шт. Volkswagen Golf — 106 шт. Renault Zoe — 98 шт. Volkswagen ID.4 — 96 шт. Tesla Model 3 — 91 шт. Tesla Model Y — 59 шт. Honda M-NV — 43 шт. Tesla Model S — 36 шт. Audi E-Tron — 32 шт. Chevrolet Bolt — 31 шт.

ТОП нових електромобілів

У рейтингу нових електромобілів у вересні 2022 перше місце зайняв Volkswagen (121 шт., 45,3%), який активно збільшує присутність на ринку електромобілів в усіх сегментах. На другому місці розмістилася Honda (43 шт., 16,1%). На третій сходинці опинився китайський BYD (25 шт., 9,4%).

Volkswagen ID.4 — 97 шт. Honda M-NV — 36 шт. BYD E-2 — 14 шт. Volkswagen ID.6 — 14 шт. Jaguar I-Pace — 12 шт. Audi E-Tron — 9 шт. Mercedes-Benz EQA — 9 шт. Mercedes-Benz EQC — 9 шт. Volkswagen ID.3 — 8 шт. Volvo XC40 — 5 шт.

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