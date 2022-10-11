Які електромобілі купували у вересні? Топ-10 нових та вживаних моделей — Finance.ua

Які електромобілі купували у вересні? Топ-10 нових та вживаних моделей
У вересні українці придбали майже 2,5 тисячі електромобілів. Це на 50,8% більше, ніж у вересні минулого року та на 1,4% менше, ніж у серпні 2022 року.
Про це свідчать результати дослідження експертів Інституту досліджень авторинку.
Динаміка ринку електричних авто
Тренд падіння продажів електричних авто спостерігається уже другий місяць поспіль.
Більшість електромобілів у вересні (53,4%, 1130 штук) привезли вживаними з-за кордону. Частка імпорту також скорочується другий місяць поспіль, у серпні та вересні вона складала 58,1% та 56,3% відповідно.
На внутрішньому ринку придбали 35,8% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (892 шт.). У серпні таких було більше — 37,1%.
Натомість зросли продажі нових електроавто: 10,7% від загальної кількості (267 шт.). Таким чином показник вересня став другим у 2022 році, після травня, коли спостерігалася найбільша паливна криза.
ТОП найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку
У вересні найпопулярнішими на внутрішньому ринку виявилися електромобілі бренду Nissan (285 шт., 32,6%). На другому місці опинився Volkswagen (138 шт., 15,8%), а не третьому — Tesla (126 шт., 14,4%). Четверте місце зайняв Renault (71 шт., 8,1%), п’яту сходинку зайняв BMW (32 шт., 3,7%) відповідно.
Щодо моделей, то бестселером серед продажів на внутрішньому ринку залишається Nissan Leaf, який уже звично став лідером із великим відривом. У вересні уклали 270 угод купівлі-продажу таких моделей.
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Друге та третє місце посіли два Volkswagen: E-Golf (64 шт.) та ID.4 (57 шт.).
Найдоступніша Tesla Model 3 опинилася на четвертому місці (56 угод), а на п’ятому розмістився компактний Renault Zoe (48 шт.).
- Nissan Leaf — 270 шт.
- Volkswagen Golf — 64 шт.
- Volkswagen ID.4 — 57 шт.
- Tesla Model 3 — 56 шт.
- Renault Zoe — 48 шт.
- Tesla Model S — 41 шт.
- Chevrolet Bolt — 26 шт.
- BMW i3 — 25 шт.
- Audi E-Tron — 23 шт.
- Tesla Model X — 17 шт.
ТОП імпортованих вживаних електромобілів
Перші 5 позицій найпопулярніших брендів вживаних електромобілів, котрі українці привозили з-за кордону у вересні 2022 року, майже повторює топ внутрішніх продажів. Єдина відмінність — на п’ятій сходинці замість BMW розмістилася Honda.
Також потрібно зауважити, що у вересні 132 електромобілі, котрі були оформлені як вживані, були випущені у 2022 році, тобто можуть насправді бути новими або ж з мінімальним пробігом, в стані, близькому до нового.
- Nissan Leaf — 258 шт.
- Volkswagen Golf — 106 шт.
- Renault Zoe — 98 шт.
- Volkswagen ID.4 — 96 шт.
- Tesla Model 3 — 91 шт.
- Tesla Model Y — 59 шт.
- Honda M-NV — 43 шт.
- Tesla Model S — 36 шт.
- Audi E-Tron — 32 шт.
- Chevrolet Bolt — 31 шт.
ТОП нових електромобілів
У рейтингу нових електромобілів у вересні 2022 перше місце зайняв Volkswagen (121 шт., 45,3%), який активно збільшує присутність на ринку електромобілів в усіх сегментах. На другому місці розмістилася Honda (43 шт., 16,1%). На третій сходинці опинився китайський BYD (25 шт., 9,4%).
- Volkswagen ID.4 — 97 шт.
- Honda M-NV — 36 шт.
- BYD E-2 — 14 шт.
- Volkswagen ID.6 — 14 шт.
- Jaguar I-Pace — 12 шт.
- Audi E-Tron — 9 шт.
- Mercedes-Benz EQA — 9 шт.
- Mercedes-Benz EQC — 9 шт.
- Volkswagen ID.3 — 8 шт.
- Volvo XC40 — 5 шт.
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