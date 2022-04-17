Які документи потрібні для обміну або відновлення посвідчення водія — Finance.ua

Які документи потрібні для обміну або відновлення посвідчення водія

Вчора 08:12 — Особисті фінанси

Сервісні центри МВС нагадують, у період воєнного стану центри працюють у безпечних регіонах і надають більшість послуг. Громадяни можуть обміняти/відновити посвідчення водія.

Для цього необхідні:

паспорт;

ІПН;



посвідчення водія (у разі обміну).



Також інформуємо, у період воєнного стану медична довідка непотрібна, а документом, що посвідчує особу може бути єДокумент.

Інформацію щодо роботи сервісних центів МВС можна знайти на інформаційному порталі

Раніше стало відомо, що сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту на категорію «В» — усі маршрути погоджені з військовими державними адміністраціями.

Довідка Finance.ua:

у Мінцифри розповіли, що посвідчення водія та техпаспорт знову доступні в застосунку «Дія»: вони підтягнуться автоматично після авторизації;

українці до кінця поточного року можуть не обмінювати посвідчення водія, навіть якщо закінчився термін дії;

також Кабінет Міністрів установив, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В. Таким чином, водіям дозволено керувати вантажівками.

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