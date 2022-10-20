Які цифрові документи доступні українцям в «Дії» за кордоном — Finance.ua

Які цифрові документи доступні українцям в «Дії» за кордоном
Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
У країнах, де працює ДП «Документ», українцями можуть бути оформлені одночасно паспорт громадянина України та закордонний паспорт, після пред’явлення відповідних документів — тих, що підтверджують громадянство, та свідоцтва про народження, пише visitukraine.today.
Документи в Польщі
Громадяни України, які проживають у Польщі, вже можуть звертатися щодо отримання паспортів.
В серпні повноцінний центр ДП «Документ», в якому українці можуть отримати ID-картку чи закордонний паспорт було відкрито у Варшаві. Детальніше про вартість отримання документів та терміни виготовлення можна дізнатися за посиланням.
ДП «Документ» також відкрито у Кракові та Гданську. Деталі щодо послуг тут.
Визнання цифрових документів за кордоном
У серпні 2022 року Уряд України схвалив постанову, яка регулює транскордонну передачу персональних даних через сервіси «Дія» у 58 державах.
Українці, які виїхали до Польщі, можуть отримати цифровий дозвіл на проживання Diia.pl у додатку mObywatel. Найближчим часом у додатку mObywatel можна буде поділитися цифровим водійським посвідченням та техпаспортом.
Інші цифрові інструменти для допомоги українцям за кордоном
Diia. Бізнес (онлайн)
Багатофункціональна гаряча лінія, на якій українці можуть проконсультуватися з питань розміщення, працевлаштування та відкриття власного бізнесу в Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині.
Запити для інших країн ЄС готуються індивідуально:
• 0800 333 183 (дзвінки по Україні безкоштовні);
•
+48 22266 2275 (міжнародний номер, дзвінки тарифікуються згідно з тарифами оператора);
• Через чат-бот.
Diia. Бізнес (Варшава)
Дія.Бізнес центр у Варшаві надає професійні консультації українцям щодо ведення бізнесу на території Польщі.
Безоплатні можливості, які надає центр для громадян України:
• Фахові консультації українських громадян, які вимушено перебувають у Польщі.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐
• Консультування малого й середнього бізнесу України з юридичних питань, бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту, підбору кваліфікованих кадрів та будь-яких інших питань, що стосуються ведення підприємницької діяльності на території Польщі.
Центр приймає за адресою: вул. Багатела, 12, Варшава.
Зв’язатися з центром можна написавши на пошту: diia.business.warsaw@gmail.com.
Вивчати іноземну як онлайн, так і офлайн можна у Speak Up — міжнародній мережі шкіл англійської мови, яка налічує десятки шкіл в Україні та у всьому світі.
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