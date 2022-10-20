Які цифрові документи доступні українцям в «Дії» за кордоном — Finance.ua

Які цифрові документи доступні українцям в «Дії» за кордоном Вчора 12:00 — Особисті фінанси

Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

У країнах, де працює ДП «Документ», українцями можуть бути оформлені одночасно паспорт громадянина України та закордонний паспорт, після пред’явлення відповідних документів — тих, що підтверджують громадянство, та свідоцтва про народження, пише visitukraine.today.

Документи в Польщі

Громадяни України, які проживають у Польщі, вже можуть звертатися щодо отримання паспортів.

В серпні повноцінний центр ДП «Документ», в якому українці можуть отримати ID-картку чи закордонний паспорт було відкрито у Варшаві. Детальніше про вартість отримання документів та терміни виготовлення можна дізнатися за посиланням

ДП «Документ» також відкрито у Кракові та Гданську. Деталі щодо послуг тут

Визнання цифрових документів за кордоном

У серпні 2022 року Уряд України схвалив постанову, яка регулює транскордонну передачу персональних даних через сервіси «Дія» у 58 державах.

Українці, які виїхали до Польщі, можуть отримати цифровий дозвіл на проживання Diia.pl у додатку mObywatel. Найближчим часом у додатку mObywatel можна буде поділитися цифровим водійським посвідченням та техпаспортом.

Інші цифрові інструменти для допомоги українцям за кордоном

Diia. Бізнес (онлайн)

Багатофункціональна гаряча лінія, на якій українці можуть проконсультуватися з питань розміщення, працевлаштування та відкриття власного бізнесу в Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині.

Запити для інших країн ЄС готуються індивідуально:

• 0800 333 183 (дзвінки по Україні безкоштовні);

• +48 22266 2275 (міжнародний номер, дзвінки тарифікуються згідно з тарифами оператора);

Diia. Бізнес (Варшава)

Дія.Бізнес центр у Варшаві надає професійні консультації українцям щодо ведення бізнесу на території Польщі.

Безоплатні можливості, які надає центр для громадян України:

• Фахові консультації українських громадян, які вимушено перебувають у Польщі.

• Консультування малого й середнього бізнесу України з юридичних питань, бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту, підбору кваліфікованих кадрів та будь-яких інших питань, що стосуються ведення підприємницької діяльності на території Польщі.

Центр приймає за адресою: вул. Багатела, 12, Варшава.

Зв’язатися з центром можна написавши на пошту: diia.business.warsaw@gmail.com.

Вивчати іноземну як онлайн, так і офлайн можна у Speak Up — міжнародній мережі шкіл англійської мови, яка налічує десятки шкіл в Україні та у всьому світі.

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