Які автомобілі з Китаю найчастіше купують українці — Finance.ua

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Які автомобілі з Китаю найчастіше купують українці

Особисті фінанси
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Які автомобілі з Китаю найчастіше купують українці
Які автомобілі з Китаю найчастіше купують українці
З січня по червень 2023 року українці придбали майже 5 тис. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. З цієї кількості 3,1 тис. нових машин та 1,8 тис. вживаних.
Про це повідомляє Укравтопром.
«Автомобілі китайського походження охопили 12% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка „китайців“ була лише 2%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 79%», — сказано в повідомленні.
Найпопулярніші моделі нових легкових авто китайського походження у І півріччі 2023 року:
  1. Volkswagen ID.4 — 899 од.;
  2. Dongfeng/Honda M-NV — 495 од.;
  3. Chery Tiggo 4 — 270 од.;
  4. Volkswagen ID.6 — 168 од.;
  5. Honda E — 146 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легкових авто з Китаю у І півріччі 2023 року:
  1. Volkswagen ID.4 — 683 од.;
  2. Dongfeng/Honda M-NV — 374 од.;
  3. Volkswagen ID.6 — 116 од.;
  4. Tesla Model Y — 77 од.;
  5. Honda E — 57 од.
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За матеріалами:
Finance.ua
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