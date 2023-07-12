Які автомобілі з Китаю найчастіше купують українці — Finance.ua

Які автомобілі з Китаю найчастіше купують українці Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Які автомобілі з Китаю найчастіше купують українці

З січня по червень 2023 року українці придбали майже 5 тис. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. З цієї кількості 3,1 тис. нових машин та 1,8 тис. вживаних.

Про це повідомляє Укравтопром.

«Автомобілі китайського походження охопили 12% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка „китайців“ була лише 2%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 79%», — сказано в повідомленні.

Найпопулярніші моделі нових легкових авто китайського походження у І півріччі 2023 року:

Volkswagen ID.4 — 899 од.; Dongfeng/Honda M-NV — 495 од.; Chery Tiggo 4 — 270 од.; Volkswagen ID.6 — 168 од.; Honda E — 146 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легкових авто з Китаю у І півріччі 2023 року:

Volkswagen ID.4 — 683 од.; Dongfeng/Honda M-NV — 374 од.; Volkswagen ID.6 — 116 од.; Tesla Model Y — 77 од.; Honda E — 57 од.

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