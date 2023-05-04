Які авто з пробігом краще продавались у квітні 2023 року — Finance.ua
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Які авто з пробігом краще продавались у квітні 2023 року

Технології&Авто
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Які авто з пробігом краще продавались у квітні 2023 року
Які авто з пробігом краще продавались у квітні 2023 року
Після доволі помітного зростання обсягів на українському вторинному авторинку, яке відбулося у березні (80,4 тис.), результати квітня на їхньому фоні виглядають дещо скромнішими, та все ж доволі солідними: 78,4 тисячі угод купівлі-продажу легковиків з пробігом за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС. Для порівняння, обсяги торгів на нашій «вторинці» у довоєнні часи, зокрема у 2021 році складали в середньому 78 тис. перепродажів у місяць, 67 тис. у 2020 р., 70 тис. у 2019.
Про це свідчить статистика auto.ria.
Які авто з пробігом краще продавались у квітні 2023 року
Так, в окремі періоди темпи дещо «зрізав» карантин, проте зараз цілком інші обставини, а обсяги торгів (тобто — потреба в автомобілях) навіть зросли. Хоча, слід враховувати й те, що обсяги імпорту істотно менші. А от що не змінюється під впливом обставин, то це картина уподобань українських автомобілістів щодо марок легкових машин, з лідером рейтингу Volkswagen. Також не надто змінився середній вік у цьому сегменті ринку, який складає 14,2 року.
Які авто з пробігом краще продавались у квітні 2023 року
Загалом же рейтинг має такий вигляд:
  1. Volkswagen Passat (середня ціна таких — $10800)
  2. Daewoo Lanos ($2700)
  3. Skoda Octavia ($6500)
  4. Volkswagen Golf ($4300)
  5. Renault Megane ($8000)
  6. Ford Focus ($5600)
  7. Toyota Camry ($9300)
  8. BMW 5 Series ($16200)
  9. Skoda Fabia ($5000)
  10. Chevrolet Aveo ($4200)
  11. BMW 3 Series ($14800)
  12. Opel Astra ($4900)
  13. Audi A6 ($7700)
  14. Audi A4 ($13400)
  15. Volkswagen Jetta ($10500)
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За матеріалами:
Finance.ua
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