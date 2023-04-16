Які авто привозили з-за кордону в березні — Finance.ua

Які авто привозили з-за кордону в березні Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Які авто привозили з-за кордону в березні

Рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків у березні традиційно очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів у березні зареєстрували 3,1 тис., що склало 19,5% від загальної кількості.

Про це свідчать дані дослідження Інституту досліджень авторинку.

Друге місце зайняв бренд Renault із часткою 11,4% (1,8 тис.). На третьому місці розмістилася Skoda (8,3% і 1,3 тис. шт.). На 4 місці із часткою 6,6% (1,1 тис.) опинився Ford. Бренд Nissan зайняв п’яте місце (6,3%, 1 тис. шт.).

Найпопулярніші бренди серед імпортованих вживаних легковиків, березень 2023 року, Таблиця: eauto.org.ua

Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону

Лідером «свіжопригнаних» легковиків з пробігом залишається Volkswagen Golf. У березні таких привезли 1 тис. шт.

На другому місці, як і минулого місяця, розмістилася Skoda Octavia (871 шт.), на третьому — Renault Megane (776 шт.)

Колишній багаторічний лідер імпорту, вживаний Volkswagen Passat (626 шт.), поступово втрачає позиції — за підсумками березня зайняв аж четверте місце.

Закриває першу п’ятірку Renault Scenic (530 шт.).

Загалом лютневий топ-15 найпопулярніших вживаних легковиків з-за кордону виглядає так:

Volkswagen Golf — 1 044 шт. Skoda Octavia — 871 шт. Renault Megane — 776 шт. Volkswagen Passat — 690 шт. Renault Scenic — 530 шт. Ford Focus — 357 шт. Volkswagen Touran — 356 шт. Nissan Qashqai — 329 шт. Nissan Leaf — 297 шт. Audi A4 — 254 шт. Opel Zafira — 248 шт. Skoda Fabia — 240 шт. Volkswagen Tiguan — 237 шт. Opel Astra — 220 шт. Audi Q5 — 194 шт.

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