Які авто привозили з-за кордону в березні — Finance.ua
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Які авто привозили з-за кордону в березні

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Які авто привозили з-за кордону в березні
Які авто привозили з-за кордону в березні
Рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків у березні традиційно очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів у березні зареєстрували 3,1 тис., що склало 19,5% від загальної кількості.
Про це свідчать дані дослідження Інституту досліджень авторинку.
Друге місце зайняв бренд Renault із часткою 11,4% (1,8 тис.). На третьому місці розмістилася Skoda (8,3% і 1,3 тис. шт.). На 4 місці із часткою 6,6% (1,1 тис.) опинився Ford. Бренд Nissan зайняв п’яте місце (6,3%, 1 тис. шт.).
Найпопулярніші бренди серед імпортованих вживаних легковиків, березень 2023 року
Найпопулярніші бренди серед імпортованих вживаних легковиків, березень 2023 року, Таблиця: eauto.org.ua

Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону

Лідером «свіжопригнаних» легковиків з пробігом залишається Volkswagen Golf. У березні таких привезли 1 тис. шт.
На другому місці, як і минулого місяця, розмістилася Skoda Octavia (871 шт.), на третьому — Renault Megane (776 шт.)
Колишній багаторічний лідер імпорту, вживаний Volkswagen Passat (626 шт.), поступово втрачає позиції — за підсумками березня зайняв аж четверте місце.
Закриває першу п’ятірку Renault Scenic (530 шт.).
Загалом лютневий топ-15 найпопулярніших вживаних легковиків з-за кордону виглядає так:
  1. Volkswagen Golf — 1 044 шт.
  2. Skoda Octavia — 871 шт.
  3. Renault Megane — 776 шт.
  4. Volkswagen Passat — 690 шт.
  5. Renault Scenic — 530 шт.
  6. Ford Focus — 357 шт.
  7. Volkswagen Touran — 356 шт.
  8. Nissan Qashqai — 329 шт.
  9. Nissan Leaf — 297 шт.
  10. Audi A4 — 254 шт.
  11. Opel Zafira — 248 шт.
  12. Skoda Fabia — 240 шт.
  13. Volkswagen Tiguan — 237 шт.
  14. Opel Astra — 220 шт.
  15. Audi Q5 — 194 шт.
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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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