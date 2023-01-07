Які авто обирали українці у 2022: найпопулярніші бренди (інфографіка) — Finance.ua

Які авто обирали українці у 2022: найпопулярніші бренди (інфографіка) Сьогодні 18:32 — Особисті фінанси

Які авто обирали українці у 2022: найпопулярніші бренди (інфографіка)

Український маркетплейс auto.ria підсумував 2022 рік та представив новий звіт власного аналітичного центру. Дослідження розглядає, коли українці найактивніше продавали і купували вживані та нові авто та яким моделям надавали перевагу.

Вживані автівки

За даними auto.ria у 2022 році українці переважно шукали вживані авто у сегменті до 4000 доларів США, пошукова частка складала 66%, автомобілями вартістю від 10 000 до 15 000 доларів США цікавились 11,17% користувачів, а машини ціною понад 30 000 доларів США розглядали близько 5% українців.

Які бренди обирають? Рейтинг найпопулярніших вживаних авто протягом року за пропозиціями і продажами майже співпадає. Першість за популярністю (продаж та пропозиції) займає Skoda Octavia, далі — Renault Megane. А ось третя сходинка за пропозиціями на auto.ria у Ford Focus, а за продажами — Daewoo Lanos.

Електрокари цьогоріч мали як шалено високий попит, так і досить низький. Найбільше цікавились електричними авто у травні, 32% пошуків у щомісячному співвідношенні припали саме на останній місяць весни.

Якщо ж розглядати період після 24 лютого, то найактивніше українці продавали авто у липні, серпні та червні, а купували — у вересні, жовтні та листопаді. Найбільше нових пропозицій зафіксовано у:

Києві — 15% (від загальної кількості по Україні),

Львівській області — 11%,

на Одещині — 6,3%.

Ситуація із купівлею майже ідентична. Найактивніше купували в столиці — 15,4%, на Львівщині — 10,7% та на Дніпропетровщині — 6,69%.

Нові авто

Найбільше нових авто у 2022 році українці шукали на auto.ria у ціновому сегменті 20 000 — 25 000 доларів США, вони становили 37,4% від пошукових запитів.

Аналогічно до ситуації із вживаними авто, найактивніше цікавились новими електрокарами у травні — 12,3% (за пошуками по відношенню до інших типів пального).

Якщо розглядати пропозиції нових авто, то найбільше їх зафіксовано на AUTO.RIA у вересні. Найактивніший продаж протягом року спостерігається на Київщині — 25% (від загальної кількості по Україні), Дніпропетровщині — 8,68% та на Одещині — 8,63%. Майже ідентична ситуація щодо пропозиції: Київщина — 24%, Одещина — 9,1% та Дніпропетровщина — 8,24%.

Які бренди обирають? Лідером за кількістю пропозицій стала Skoda Kodiaq, за нею Volkswagen Touareg та Hyundai Tucson. Найбільше купували протягом року Toyota RAV4, Renault Duster та Kia Sportage.

У підсумку варто додати, що вже влітку 2022 року ринок вживаних авто за кількістю пропозицій майже досяг показника до 24 лютого. Восени 2022 року продажі також майже наблизились до кількості періоду до повномасштабного вторгнення. В свою чергу ринок нових авто також показує позитивну динаміку.

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