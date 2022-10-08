Які авто найчастіше зупиняє поліція — Finance.ua

Які авто найчастіше зупиняє поліція Вчора 02:45 — Технології&Авто

Під час воєнного стану поліцейські стали більше зупиняти водіїв для перевірок, хоча копи теж припускаються помилок.

«Апостроф» розповідає, з яких причин правоохоронці зупиняють транспортний засіб найчастіше.

Закономірно, що пильну увагу поліціянтів привертають затоновані автомобілі, оскільки розглянути, хто знаходиться в салоні, проблематично.

Крім того, поліція напевно перевірить цивільну машину з встановленими кустарним способом допоміжним обладнанням у вигляді силового бампера, лебідки, багажника, а також освітлювальними та звуковими приладами, що виділяються. Обов’язково правоохоронці дадуть знак зупинитися автомобілю, який має явні ознаки технічної несправності, оскільки така машина несе явну загрозу життю для всіх учасників дорожнього руху.

Брудний автомобіль, як і заляпаний номер, на думку поліції, не тільки виглядає не естетично, а й може бути замаскований як об’єкт, який знаходиться в розшуку.

Стовідсотково зупинять автомобіль, водій якого раптово починає змінювати напрямок руху, різко згортати убік. Поліціянт резонно подумає, що водієві є що приховувати і він ухиляється від зустрічі правоохоронцями.

Водночас «черепаший» стиль і агресивне водіння напевно звернуть на себе увагу копів.

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