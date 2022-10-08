Які авто найчастіше зупиняє поліція — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які авто найчастіше зупиняє поліція

Технології&Авто
537
Під час воєнного стану поліцейські стали більше зупиняти водіїв для перевірок, хоча копи теж припускаються помилок.
«Апостроф» розповідає, з яких причин правоохоронці зупиняють транспортний засіб найчастіше.
Закономірно, що пильну увагу поліціянтів привертають затоновані автомобілі, оскільки розглянути, хто знаходиться в салоні, проблематично.
Крім того, поліція напевно перевірить цивільну машину з встановленими кустарним способом допоміжним обладнанням у вигляді силового бампера, лебідки, багажника, а також освітлювальними та звуковими приладами, що виділяються. Обов’язково правоохоронці дадуть знак зупинитися автомобілю, який має явні ознаки технічної несправності, оскільки така машина несе явну загрозу життю для всіх учасників дорожнього руху.
Місце для вашої реклами
Брудний автомобіль, як і заляпаний номер, на думку поліції, не тільки виглядає не естетично, а й може бути замаскований як об’єкт, який знаходиться в розшуку.
Стовідсотково зупинять автомобіль, водій якого раптово починає змінювати напрямок руху, різко згортати убік. Поліціянт резонно подумає, що водієві є що приховувати і він ухиляється від зустрічі правоохоронцями.
Водночас «черепаший» стиль і агресивне водіння напевно звернуть на себе увагу копів.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
Апостроф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.