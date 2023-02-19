Які абревіатури потрібно знати українцям у Польщі — Finance.ua

Які абревіатури потрібно знати українцям у Польщі Сьогодні 12:14 — Особисті фінанси

З початку війни велика кількість українців вирішили виїхати до Польщі. Деякі з них уже пристосувалися до життя в цій країні та розуміють усі терміни, які використовують поляки в офіційних документах та повсякденному житті, а деякі зовсім не знайомі з польським словником, який необхідний для комфортного проживання у цій державі.

З першого погляду виїхати й почати життя в Польщі досить просто, оскільки держава розташована по сусідству з Україною і має схожість у культурі та правилах. Однак, це не так! У Польщі існує безліч скорочених слів та абревіатур, які є важливими для постійного проживання в цій країні. Докладніше про те, які терміни та абревіатури потрібно знати українцям, розповідаємо нижче.

Життя у Польщі: спеціальний словник абревіатур

• PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) — універсальна електронна система реєстрації населення, простими словами — це 11-значний цифровий символ, що ідентифікує фізичну особу.

• PL (Polska) — скорочене позначення назви країни.

• PIT (Personal Income Tax) — податок, який має сплачувати кожен, хто отримує доходи у Польщі, зокрема українці.

• NIP (Numer identyfikacji podatkowej) — податковий ідентифікаційний номер, що складається з 10 цифр, де перші три цифри — це код податкової служби, яка видала код, а остання — контрольна цифра.

• UM (Urząd Miejski) — міське управління, куди українці можуть звернутися з різних питань, у тому числі для отримання довідки про прописку.

• UW (Urząd Wojewódzki) — воєводське управління. На рівень вищий, ніж міський. Воєводство — це як область в Україні.

• MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy) — міський центр соціальної допомоги, де українці можуть отримати соціальну допомогу.

• ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — Управління із соціального страхування — організація, яка відповідає за питання соціального страхування та контролюється Міністерством праці та соціальної політики Польщі.

• VAT (Podatekod wartości dodanej, англ. — Value Added Tax) — податок на додану вартість, тобто ПДВ.

• ePuaP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) — електронна платформа послуг публічної адміністрації, яка поєднує широкий перелік державних електронних послуг.

• POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) — базове обслуговування в системі охорони здоров’я.

• NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) — національний фонд охорони здоров’я.

• NBP (Narodowy Bank Polski) — Національний банк Польщі.

• DS (Dom Studencki) — студентський гуртожиток.

• DT (Dom Turysty) — готель для туристів.

• PCPR (Powiatowy centrum pomocy rodzinie) — районний центр допомоги сім’ї.

• UDSC (Urząd do Spraw Cudzoziemców) — управління у справах іноземців.

• USC (Urząd Stanu Cywilnego) — управління громадянського стану — є аналогом органів РАЦС.

• SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) — шпитальнe відділeння швидкої допомоги.

• REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) — загальнопольський реєстр суб’єктів народного господарства Польщі.

• KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) — державний судовий реєстр у Польщі. У реєстрі зареєстровані всілякі суб’єкти підприємницької діяльності та неплатоспроможні боржники.

• MSW (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) — Міністерство внутрішніх справ Польщі.

• MSZ (Minister Spraw Zagranicznych) — Міністерство закордонних справ Польщі.

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