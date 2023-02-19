Які абревіатури потрібно знати українцям у Польщі — Finance.ua

Які абревіатури потрібно знати українцям у Польщі
З початку війни велика кількість українців вирішили виїхати до Польщі. Деякі з них уже пристосувалися до життя в цій країні та розуміють усі терміни, які використовують поляки в офіційних документах та повсякденному житті, а деякі зовсім не знайомі з польським словником, який необхідний для комфортного проживання у цій державі.
З першого погляду виїхати й почати життя в Польщі досить просто, оскільки держава розташована по сусідству з Україною і має схожість у культурі та правилах. Однак, це не так! У Польщі існує безліч скорочених слів та абревіатур, які є важливими для постійного проживання в цій країні. Докладніше про те, які терміни та абревіатури потрібно знати українцям, розповідаємо нижче.
Життя у Польщі: спеціальний словник абревіатур
• PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) — універсальна електронна система реєстрації населення, простими словами — це 11-значний цифровий символ, що ідентифікує фізичну особу.
• PL (Polska) — скорочене позначення назви країни.
• PIT (Personal Income Tax) — податок, який має сплачувати кожен, хто отримує доходи у Польщі, зокрема українці.
• NIP (Numer identyfikacji podatkowej) — податковий ідентифікаційний номер, що складається з 10 цифр, де перші три цифри — це код податкової служби, яка видала код, а остання — контрольна цифра.
• UM (Urząd Miejski) — міське управління, куди українці можуть звернутися з різних питань, у тому числі для отримання довідки про прописку.
• UW (Urząd Wojewódzki) — воєводське управління. На рівень вищий, ніж міський. Воєводство — це як область в Україні.
• MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy) — міський центр соціальної допомоги, де українці можуть отримати соціальну допомогу.
• ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — Управління із соціального страхування — організація, яка відповідає за питання соціального страхування та контролюється Міністерством праці та соціальної політики Польщі.
• VAT (Podatekod wartości dodanej, англ. — Value Added Tax) — податок на додану вартість, тобто ПДВ.
• ePuaP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) — електронна платформа послуг публічної адміністрації, яка поєднує широкий перелік державних електронних послуг.
• POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) — базове обслуговування в системі охорони здоров’я.
• NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) — національний фонд охорони здоров’я.
• NBP (Narodowy Bank Polski) — Національний банк Польщі.
• DS (Dom Studencki) — студентський гуртожиток.
• DT (Dom Turysty) — готель для туристів.
• PCPR (Powiatowy centrum pomocy rodzinie) — районний центр допомоги сім’ї.
• UDSC (Urząd do Spraw Cudzoziemców) — управління у справах іноземців.
• USC (Urząd Stanu Cywilnego) — управління громадянського стану — є аналогом органів РАЦС.
• SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) — шпитальнe відділeння швидкої допомоги.
• REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) — загальнопольський реєстр суб’єктів народного господарства Польщі.
• KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) — державний судовий реєстр у Польщі. У реєстрі зареєстровані всілякі суб’єкти підприємницької діяльності та неплатоспроможні боржники.
• MSW (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) — Міністерство внутрішніх справ Польщі.
• MSZ (Minister Spraw Zagranicznych) — Міністерство закордонних справ Польщі.
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