Яка відповідальність за невидачу фіскального чека - роз’яснення ДПС — Finance.ua

Яка відповідальність за невидачу фіскального чека - роз’яснення ДПС Вчора 19:00 — Казна та Політика

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» не застосовуються.

Про це повідомили в Головному управління ДПС в Івано-Франківській області.

Однак, за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів усі санкції залишаються в дії.

Зокрема, якщо продаж підакцизної продукції без видачі фіскального чеку зафіксовано вперше, то штраф застосовуватиметься у розмірі 100 відсотків від вартості чеку, за наступні порушення — 150 відсотків.

Також у податковій нагадують, що продавець товарів чи послуг повинен забезпечити покупцеві можливість розрахунків через банківський термінал.

Штрафи

Тож якщо торгове приміщення знаходиться у населеному пункті з чисельністю понад 25000 осіб, а його торгівельна площа перевищує 20 кв.м, за відмову покупцю у його праві провести розрахунки банківською карткою при першому порушенні застосовується адмінштраф від 1700 грн до 3400 грн,

при повторному — від 8500 грн до 17000 гривень.

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