Яка кількість інвесторів планує повертатися в Україну — Finance.ua
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Яка кількість інвесторів планує повертатися в Україну

Вчора 16:15Казна та Політика
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Велика кількість інвесторів висловила намір повертатися в Україну.
Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач.
«Ми постійно робимо опитування інвесторів, іноземних і українських, компаній, які тимчасово вийшли з України, проте планують повертатися. Велика кількість компаній дійсно планує вести діяльність далі. Ми навіть бачимо звернення іноземних інвесторів, які надсилають запити на зустрічі, навіть в Києві чи інших містах України. Це дуже нас тішить, і ми впевнені, що після зупинення військових дій одразу потужно підійдемо до розвитку економіки, залучення інвестицій», — сказав він.
Також він нагадав, що 500 компаній повністю або тимчасово зупинили свою діяльність в росії, тому UkraineInvest звернувся до них з пропозицією релокувати виробництва до України.
«Зараз ми аналізуємо цю інформацію, звертаємось до тих компаній, які вже зупинили інвестиційні плани у російській федерації, і ми звертаємось до них з проханням розглянути Україну як локацію для переміщення їхніх виробничих потужностей», — заявив він.
За матеріалами: УНІАН
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